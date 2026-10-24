Banco Ciudad: cómo participar de una subasta de propiedades y cuánto dinero hay que tener para ofertar

A la hora de pensar en inscribirse para comprar un inmueble a través de un remate judicial o estatal, una alternativa que gana terreno entre quienes buscan oportunidades por debajo del valor de mercado, hace falta conocer cuánto dinero se necesita para ingresar y el estado de la propiedad.

De esta manera, aunque cada organismo tiene sus propias reglas, todos los procesos comparten una lógica común: inscripción previa, lectura del pliego, depósito de garantía, participación en la subasta y posterior adjudicación. La clave es entender cada etapa y anticipar los requisitos formales, porque cualquier error puede dejar al oferente fuera del proceso.

En el caso del Banco Ciudad, las subastas se realizan de manera 100% online, especialmente en el segmento de inmuebles con herencias vacantes. Durante el día del remate, la puja se realiza en tiempo real y el sistema determina al ganador según la oferta más alta.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de cada mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que, de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Estas son las subastas de octubre

Los precios base de las propiedades van desde los US$14.000 y llegan a los US$435.000, para inmuebles ubicados en diferentes zonas de la ciudad y la provincia. Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

En Palermo

Con un precio base de US$51.590, el 30 de octubre se subastará un departamento interno de dos ambientes en Santos Dumont 2457/59. El mismo consta de hall, cocina, living-comedor con balcón francés, baño completo con bañera y dormitorio con placar. La exhibición presencial se realizará el 19 del mismo mes de 9 a 12.

El precio base del inmueble a subastar es de US$51.590 Bco. Ciudad

En Recoleta

En uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la calle Tomás de Anchorena 924/30/32/34, pleno barrio de la Recoleta, también el 30 de octubre se rematará un departamento de tres ambientes al contrafrente. Con un precio base de US$97.150, tiene living-comedor con salida al balcón, cocina con instalación para lavarropas; paso distribuidor desde el cual se articulan dos dormitorios, baño completo y toilette. Todos los ambientes ventilan al exterior. En este caso, podrá visitarse de forma presencial el 21 a partir de las 9.

En pleno barrio de la Recoleta, se rematará un departamento de tres ambientes al contrafrente Bco. Ciudad

En Constitución

En la calle Paracas 339/345, en el barrio porteño de Constitución, saldrá a remate un inmueble con una base de US$60.300. Se trata de una propiedad desarrollada en planta baja sobre un terreno de 271,56 m², con doble frente y destinada tanto a depósito como a vivienda. La unidad residencial posee acceso independiente respecto del depósito, a la que se ingresa a través de un patio descubierto. Cuenta con comedor, dormitorios, cocina, baño y patio. El estado general de conservación del inmueble es muy deficiente.

Se trata de una propiedad desarrollada en planta baja sobre un terreno de 271,56 m2 Bco. Ciudad

En Monserrat

En Venezuela 468/74, en el barrio de Monserrat, se ofrecerá en subasta un departamento interno de un ambiente con una base de apenas US$14.840,39. La unidad se encuentra en el primer piso y se accede a ella mediante un pasillo común y una escalera. Tiene 18,24 m² totales y está compuesta por una habitación, cocina, baño sin artefactos y un patio actualmente techado.