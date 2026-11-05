La provincia que decretó impuestos cero para empresas vinculadas a Vaca Muerta

En un intento por capitalizar el impulso económico y productivo de Vaca Muerta, el gobierno de La Pampa anunció un esquema de beneficios fiscales para atraer a las firmas que operan en la cuenca petrolera neuquina.

El gobernador Sergio Ziliotto presentó el “Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta”, que busca posicionar a la provincia pampeana como una base de bienes, servicios y logística para la extracción hidrocarburífera, y que forma parte del “Plan de Desarrollo Económico y Productivo La Pampa 2026-2030″.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto en la presentación ante empresarios en Buenos Aires

Se trata de un régimen de promoción para nuevas inversiones productivas que contempla exenciones de hasta el 100% en los tributos provinciales, garantías de estabilidad fiscal y seguridad jurídica por 15 años, según detalló el mandatario provincial.

“Nosotros queremos empresarios que paguen salarios, no impuestos. El salario es el que derrama en la economía”, afirmó Ziliotto al remarcar que el objetivo del esquema es premiar la generación de empleo y el valor agregado.

Además de los beneficios impositivos, el plan facilita el acceso a tierras fiscales a valores promocionales y con esquemas flexibles de pago. En paralelo, el decreto provincial invita a los municipios a adherir a la iniciativa mediante la eliminación de tasas locales sobre estas nuevas inversiones, aunque se aclaró que no será de carácter obligatorio.

Primer polo logístico

La etapa inicial del plan tendrá su anclaje territorial en la localidad de 25 de Mayo, en el suroeste pampeano. Allí, se desarrollará un nodo logístico de 500 hectáreas en la intersección de la Ruta Provincial 20 (llamada la Ruta del Desierto) y la Ruta Nacional 151.

La elección responde a su cercanía geográfica con Rincón de los Sauces, Catriel y el sector norte de Vaca Muerta, por lo que la proyectan como la puerta de entrada natural a Neuquén.

La Ruta Nacional 151, uno de los accesos a la cuenca neuquina

Según fuentes provinciales, el Estado pampeano asumirá la inversión inicial de infraestructura para dotar al predio de agua, energía y conectividad. De esta manera, se lo preparará para la radicación de talleres, empresas de logística y servicios vinculados a la industria energética.

No obstante, los incentivos no se limitarán a este único enclave, ya que el gobierno local prevé habilitar zonas de promoción productiva en distintos puntos de la provincia, como en inmuebles provinciales, municipales o incluso privados.

Gestiones y reclamos

Durante el anuncio, Ziliotto adelantó gestiones ante el Gobierno nacional. Por un lado, confirmó que solicitará a la administración central la ampliación de la subzona franca vinculada a General Pico, con el objetivo de sumar beneficios aduaneros y fiscales a las actividades asociadas a Vaca Muerta.

Por otro lado, el gobernador reclamó por el deterioro de la infraestructura vial, un factor crítico para el corredor logístico. “No podemos seguir permitiendo el abandono de las rutas. No existe un país desarrollado si las rutas no son acordes a un sistema de logística eficiente”, enfatizó.

De acuerdo con fuentes de la gobernación pampeana, se busca con este plan “dar un giro político y económico: dejar de ser espectador del potencial de Vaca Muerta y convertirse en socio productivo de la joya energética argentina”.