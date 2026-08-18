Un canje tuvo baja aceptación y genera incertidumbre en el mercado

El Gobierno obtuvo apenas el 34,12% de adhesión al canje de la Letra Dollar-Linked (D31G6) que vence a fin de mes, a cambio de otras dos letras similares con vencimientos a fin de septiembre y de octubre. Se trata de una movida que, para los analistas, puede provocar nuevos episodios de volatilidad en el mercado como los vistos a fin de julio, que obligaron a la gestión libertaria a sacrificar dólares de sus ahorros para atenuarlos.

Así lo informó hoy la Secretaría de Finanzas, al indicar que en la licitación con suscripción en especie adjudicó un total de US$1354 millones en las nuevas letras: US$1213 millones en la DOS6 y otros US$141 millones en la D3006, con vencimiento a fin de octubre. Para la operación había recibido ofertas de canje por un total de US$1737 millones.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de USD 1.354 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 1.737 millones.

Esto significa una aceptación de 34,12% sobre el total de VNO en circulación.… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 18, 2026

Esto significa que el Tesoro consiguió aplazar —y, en su gran mayoría, por apenas poco más de un mes— una porción menor del compromiso de pago que deberá afrontar al rescatar ese porcentaje de la Lelink, unos US$1344 millones netos.

La cifra quedó por debajo de la que esperaba el mercado para evitar que se repitan en los próximos días los vaivenes que se produjeron en la liquidez y en la demanda de dólares con su antecesora, la D31L6, a fines de julio, al momento de su fixing, es decir, cuando se fijó el tipo de cambio oficial al que se liquidaría.

Fue aquella rueda en la que el Banco Central (BCRA) interrumpió una racha de 135 ruedas consecutivas de compras y el Tesoro tuvo que abastecer al mercado con la venta de casi US$150 millones para contener el dólar mayorista por debajo de los $1500. El episodio dejó en evidencia las tensiones que genera el esquema de flotación del dólar entre bandas.

“El resultado de la subasta quedó por debajo del umbral del 50% que considerábamos necesario para que el fixing del 26 de agosto sea menos traumático que el de julio. A diferencia del canje anterior, el Tesoro optó por ofrecer dos Lelinks cortas (D30S6 y D30O6), estrategia que en principio debería haber facilitado una mayor adhesión. Pero hoy quedó por debajo del 45,2% obtenido en el canje de la D31L6, lo cual es llamativo dado que en aquella oportunidad el menú incluía una opción larga (TZVD8, diciembre 2028)”, comentó el analista Martín de la Fuente, de Bavsa.

Compromiso riesgoso

“Es un dato relevante dado que la D31G6 cuenta, a la liquidación del canje (viernes 21 de agosto), con un volumen nominal en circulación de US$3095 millones, bien por encima de los US$2247 millones de stock que tenía la D31L6 al momento de su fixing”, explicó.

El resultado se produjo, además, en un contexto en el que las tasas en pesos comienzan a recalentarse: la tasa de caución se disparó hoy hasta su nivel máximo de los últimos tres meses, mientras que el dólar volvió a mostrarse presionado después del respiro que había dado la semana pasada y todos los contratos de dólar futuro cerraron la rueda al alza “con una suba promedio de $6,25″, consignaron desde SBS.

“Flojísimo el canje que hizo hoy el Tesoro. Nos vamos a hamacar a fin de mes con el vencimiento de la Lelink”, evaluó coincidentemente el financista Juan Manuel Palacios.

La operación de hoy fue el séptimo canje de este tipo de instrumentos, que se emitieron muy seguido durante la previa de las elecciones de medio término del año pasado. Para contabilizar la serie, se toman en cuenta los canjes realizados entre enero y julio, en los días previos a los vencimientos de Letras o Bonos atados a la variación del dólar.