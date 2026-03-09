Un empresario pyme reveló los dos argumentos que explican la caída en las ventas: “Tuve que cerrar dos locales”

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes cayeron en febrero un 5,6% interanual y el dato encendió las alarmas en el sector. Para analizar este complejo escenario, el empresario Mauro del Barrio visitó los estudios de LN+, donde expuso los dos principales argumentos de este declive.

Mauro del Barrio, empresario pyme

“El debate de esta crisis se ciñe a partir de dos componentes: la inflación y la formación de precios”, señaló Del Barrio.

“Por un lado, la inflación se vincula directamente con el consumo. Y por otro, la formación de precios alude a que estamos caros en dólares y también a la importación de bienes que cuentan con subsidios, lo cual nosotros entendemos como competencia desleal”, argumentó el empresario pyme.

El comerciante visitó los estudios de LN+

Al momento de analizar el aspecto coyuntural, Del Barrio sostuvo que “el año pasado fue diferente porque el consumo no había caído tanto como ahora”.

Del Barrio también relató de qué forma la crisis le trastocó sus planes comerciales. “Yo me dedico a la fabricación en el rubro de calzado y a la comercialización en el rubro del café”, manifestó, y agregó: “Por esta caída en las ventas yo tuve que cerrar dos cafeterías”.

Para graficar aún más la delicada situación que atraviesan las pymes, el empresario dijo: “Hoy en día se comunican conmigo muchos importadores de calzado que se aventuraron a importar y hoy no pueden vender, para ver si yo les puedo ubicar esa mercadería con algunos de mis clientes”.

Críticas a Milei

En los estudios de LN+, Del Barrio apuntó contra las políticas económicas y comerciales de Javier Milei.

El primer mandatario durante su reciente gira por Estados Unidos Kena Betancur - FR172124 AP

“El Presidente habla de que está a favor del libre mercado pero hace todo lo contrario”, subrayó Del Barrio y apuntó: “En este caso, tiene una política comercial, pero va a Estados Unidos solo para beneficiar a ciertos sectores”.

Consultado sobre cuáles son las prioridades del primer mandatario, Del Barrio expuso: “Los sectores de mano de obra intensiva no son los más beneficiados. El Presidente los quiere reemplazar por los productos que van a venir de China. Eso es parte del relato“.

“Quizás comparto el hecho de que tengamos que reconvertirnos, lo que no comparto es el modo en el que se está haciendo”, remató el empresario.

“Y con esto me refiero a que, por ejemplo, las fábricas cierran y esos exempleados se convierten en conductores de aplicaciones, cuando hay taxistas que pagaron mucho por una licencia que hoy en día se deterioró”, señaló Del Barrio.

Del Barrio hizo referencia al cierre de las empresas y su impacto en la economía Pablo Elías

Como corolario de su exposición, el empresario pyme compartió una idea con forma de deseo. “Lo que tiene que hacer el Estado es participar en el mercado generando beneficios para todos los sectores. Pero que también permita integrarnos”, cerró Del Barrio.