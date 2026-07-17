Un gigante asiático de los pagos digitales ya deja pagar en pesos a turistas en la Argentina

Un turista surcoreano, filipino o tailandés podrá pagar un café en un bar porteño o una entrada al Teatro Colón escaneando el mismo código QR que usa a diario en su país, sin bajar una nueva aplicación ni buscar una casa de cambio. Detrás de esa promesa hay un gigante asiático de los pagos digitales que conecta a 150 millones de comercios y 2000 millones de cuentas de usuarios en todo el mundo, y que en las últimas semanas eligió a la Argentina para dar un nuevo paso en su desembarco regional.

Se trata de Alipay+, la plataforma de pagos de Ant International, que se integró al sistema nacional de pagos con un código QR interoperable, a través de un acuerdo con la fintech PVS, especializada en soluciones de pago en América Latina.

La integración permite que las aplicaciones socias de Alipay+ escaneen el mismo código QR interoperable que ya exhiben los comercios argentinos. El viajero paga desde su aplicación habitual y el comercio cobra en pesos, sin necesidad de modificar su infraestructura actual.

En países como China, Corea del Sur o Filipinas, casi nadie paga con tarjeta de crédito: el medio de pago cotidiano es la billetera virtual del celular. Cuando esos viajeros llegan al país, no tienen forma de pagar con los medios que conocen. Entre las billeteras que podrán habilitarse de forma progresiva para pagar en la Argentina figuran Kakao Pay y Toss Pay, de Corea del Sur, y GCash, de Filipinas, entre otras.

La Argentina cuenta con uno de los ecosistemas de pagos móviles más desarrollados del mundo, con el código QR como método habitual de cobro en comercios de todo tipo. En el centro de ese sistema está Transferencias 3.0, la infraestructura de pagos instantáneos e interoperables que impulsó el Banco Central y que permite pagar con cualquier billetera digital o aplicación bancaria adherida escaneando un único código QR, sin importar la entidad emisora.

Ant International se convirtió en marzo en patrocinador oficial de la selección argentina de fútbol para la región de Asia, con exclusión de Medio Oriente

Alipay+ es la rama internacional de Alipay, la billetera digital más grande del mundo. Con 1000 millones de usuarios, Alipay es en China mucho más que un medio de pago: desde esa misma aplicación se puede pedir un taxi, comprar entradas de cine, sacar turno en el hospital o invertir en fondos. Es la infraestructura digital de la vida cotidiana de cientos de millones de personas.

En 2023, las operaciones fuera de China se reorganizaron bajo la marca Ant International para operar con independencia del mercado chino. Hoy, la empresa tiene presencia en Asia, Europa, Medio Oriente y América Latina, con Brasil y México como sus principales mercados en la región. La escala es difícil de dimensionar: conecta a 150 millones de comercios con 2000 millones de cuentas de consumidores en el mundo.

El desembarco de Ant International en el país también tiene un capítulo deportivo. En marzo, la compañía se convirtió en patrocinador oficial de la selección argentina de fútbol para la región de Asia, con exclusión de Medio Oriente. La marca Alipay+ tiene además al tenista español Carlos Alcaraz como embajador global.

Weixiao Jiang, gerente general para el Norte de Asia y las Américas de Alipay+, destacó el nivel de desarrollo del sistema de pagos local: “El ecosistema de pagos digitales de la Argentina, altamente interoperable, crea una base sólida para un comercio digital sin fricciones”. Jiang dijo esperar que la iniciativa contribuya al consumo de los visitantes extranjeros y “genere más oportunidades para los comercios locales”, en particular para las pequeñas y medianas empresas.

Argentina has entered the Finals! 🇦🇷



The stage is set for a historic showdown, and the dream of defending the title is alive.



As a regional sponsor of the @afa, Ant International is proud to support the players as they compete for glory.



Our partnership is built on empowering… pic.twitter.com/mMv3Rbmz5b — Ant International (@Ant_Intl) July 16, 2026

La compañía, con sede en Singapur, ya había dado un primer paso en el país en mayo, cuando selló con PVS un acuerdo para implementar pagos móviles transfronterizos en la Argentina y Chile. Ahora se profundiza ese vínculo y lo extiende, por primera vez, a millones de comercios conectados al sistema de QR interoperable del Banco Central, más allá de la red original de PVS.

“La forma en que la gente paga está cambiando rápidamente, y los comercios necesitan experiencias de pago que evolucionen al mismo ritmo”, señaló Lucio Colunga, CEO de PVS. El ejecutivo agregó que la alianza conecta a los comercios de la región con “uno de los ecosistemas de pago digital más grandes del mundo”.

Ant International procesa un promedio de más de 20 millones de transacciones diarias a nivel global y brinda servicios de pago, crédito embebido y gestión de tesorería a instituciones financieras y comercios en Asia, Europa y América. En la región, la compañía también impulsa el acceso a pagos digitales en México y a financiamiento para pequeñas empresas y personas sin cuenta bancaria en Brasil, sus dos mercados más avanzados en América Latina.

Junto con los pagos por código QR, Alipay+ ofrece también pagos sin contacto a través de la tecnología NFC, gracias a una alianza con Mastercard. Los usuarios de AlipayHK, GCash y Kakao Pay ya pueden pagar de forma inalámbrica en comercios habilitados para Mastercard en todo el mundo, incluida la Argentina.