Un índice del Banco Central muestra que el peso vuelve a acelerar su apreciación

El índice de tipo de cambio real multilateral que elabora el Banco Central (BCRA) y mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina respecto del de los principales 12 socios comerciales del país, en función de los flujos de comercio de manufacturas, volvió en las últimas horas a quedar a un paso de perforar los 80 puntos.

El indicador ingresó nuevamente en zona de mínimos durante la administración de Javier Milei (ya había rondado esos valores a fines de 2024, comienzos de 2025 y en abril de ese año, antes de que el Gobierno abandonara el esquema de crawling peg al 1% y lo reemplazara por el actual sistema de bandas cambiarias), que fueron niveles similares a los registrados hacia el final de las presidencias de Alberto Fernández (2023) y Cristina Fernández de Kirchner, aunque todavía se ubica entre 11 y 14 puntos por encima del nivel que había alcanzado en las semanas previas al colapso de la convertibilidad, a fines de 2001.

El índice de tipo de cambio real multilateral que elabora el Banco Central (BCRA) Compumar

Ayer quedó en 80,71 unidades, lo que, “tomando solo los períodos de mercado cambiario esencialmente unido, representa el nivel más bajo desde 2001″, señaló mediante un posteo por la red X el economista Lucas Llach, exvicepresidente del BCRA durante el gobierno de Mauricio Macri.

El constante retroceso de este indicador, que no encuentra pausa desde hace un año, se vio agravado en las últimas semanas por la marcada tendencia a la devaluación del real brasileño, tras la reelección de Lula da Silva.

La moneda del país vecino, principal socio comercial de la Argentina —fue destino del 12% de las exportaciones locales en septiembre y constituye el principal mercado para las ventas industriales argentinas de vehículos automotores para el transporte de mercancías y personas, según los datos del Indec—, acumula una caída del 12% frente al dólar estadounidense cuando la divisa norteamericana, además, se fortaleció en el mundo hasta alcanzar su mayor nivel en un año y medio desde la definición de esa contienda electoral.

Correlación entre el peso y el real en el último mes Compumar

Esto ocurre en un contexto además en el que el dólar en la Argentina se movió —salvo en junio— sostenidamente por debajo de la tasa de nominalidad de la economía local: avanzó apenas 5,9% en lo que va del año, frente a una inflación que a fines de octubre ya acumulaba 26,3%.

Eso tiene que ver con que un tipo de cambio contenido por las constantes intervenciones del Gobierno , a través del Tesoro o del BCRA, en el mercado. Una de las más recientes ocurrió a comienzos de este mes, cuando en apenas dos días la autoridad monetaria vendió títulos dollar linked por US$306 millones para ofrecer cobertura y desalentar la demanda de divisas, según reveló hoy un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Todo esto contribuye a que la economía argentina no deje de encarecerse medida en dólares y agrava el escenario que enfrentan numerosos sectores industriales que, a la debilidad de la demanda interna, suman ahora mayores dificultades para colocar sus productos en los mercados externos.

Es una tendencia que los analistas consideran “peligrosa”, sobre todo en un contexto en el que la política económica oficial ya “genera un darwinismo inducido”, es decir, una dinámica que define ganadores y perdedores.

Costos cada vez más encarecidos Compumar

En ese escenario aparece un “efecto sándwich”: la apreciación cambiaria “encarece los costos en dólares y deteriora la competitividad, mientras la demanda débil limita el margen para trasladarlos a precios” .

“Esto ocurre cuando hay sectores que ya no tienen espacio para resignar márgenes, con precios de bienes industriales que aumentaron 15,7% en el año hasta septiembre, frente a una suba del IPC general del 23,6% y tarifas de servicios que avanzaron 30,2% en promedio, o hasta 54,4% en el caso de la energía eléctrica”, explica el economista Diego Coatz, de la consultora I+D.

La creciente asimetría con Brasil también amenaza con profundizarse. El tipo de cambio bilateral real se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 18 meses, mientras el país vecino despliega un plan industrial a diez años denominado Nueva Industria Brasil (NIB), con un presupuesto de US$60.000 millones, equivalente al 2,6% de su PBI.

El programa apunta, entre otros objetivos, a abastecer con equipos nacionales el 95% del mercado de maquinaria agrícola, cubrir con producción local el 70% de las necesidades sanitarias, aumentar 25% la densidad productiva de la cadena de la movilidad y digitalizar el 90% de las empresas industriales. Para eso, combina líneas de crédito, beneficios fiscales y un sistema de preferencias para las licitaciones de compras públicas a empresas nacionales.

A esto se suma el Mover, un programa automotor que garantiza el acceso a créditos para las empresas del sector —que pueden utilizarlos para cubrir el pago de impuestos federales— que inviertan como mínimo entre el 0,3% y el 0,6% de su facturación bruta. La iniciativa destrabó inversiones por R$130.000 millones y contempla una reducción de al menos 5% en los costos de las líneas de producción de los vehículos que adhieran al programa.

President Luiz Inacio Lula da Silva Natacha Pisarenko - AP

“Con un esquema de subsidios a la inversión, Brasil se vuelve una plaza mucho más atractiva para producir y exportar a la región. Mucho más frente a una Argentina con apreciación cambiaria, sin financiamiento y con el Compre Argentino desactivado, porque mientras los autos locales se siguen encareciendo, los brasileños se abaratan”, señala Coatz.

Se trata de condiciones concretas de competencia que complican cada vez más a las empresas manufactureras locales y que podrían desencadenar cierres de compañías —como sucedió con Papelera del Sur, en Tornquist, o Stanley Black & Decker, en San Luis— y recortes de personal, advierten.