Emigraron a España en 2001 y hoy tienen un restaurante y dos alojamientos en un pueblo de los Pirineos

Natalia Rodríguez y Gabriel Yepes emigraron en 2001 con sus dos hijos pequeños, en plena crisis económica argentina. Después de desarrollar una marca de artesanías y consolidar dos tiendas en España, decidieron apostar por un pueblo francés de apenas 100 habitantes: Borce, en los Pirineos. Allí pusieron en marcha un proyecto que combina un restaurante y un bar con dos alojamientos destinados a los peregrinos del Camino de Santiago y a los senderistas que recorren la región.

Este año completaron su primer ciclo de temporada alta y los resultados superaron sus expectativas: recibieron a unas 500 personas durante el verano. Ahora se preparan para afrontar el invierno con un equipo de cuatro trabajadores, que llegará a seis durante la próxima temporada alta.

Nacidos en Buenos Aires, Rodríguez y Yepes se conocieron y formaron su familia en San Carlos de Bariloche, donde tenían un taller de duendes y piezas artesanales. La crisis de 2001 los llevó a empezar de nuevo. Junto con sus hijos, se instalaron en Tenerife, en las Islas Canarias, donde los primeros años estuvieron marcados por la necesidad de adaptarse y encontrar fuentes de ingresos.

Natalia Rodríguez y Gabriel Yepes emigraron en 2001 con sus dos hijos pequeños

Trabajaron en gastronomía y construcción hasta que retomaron sus oficios: Yepes volvió a modelar piezas y Rodríguez se ocupó de la comercialización. Sin embargo, colocar los productos en el mercado resultaba más difícil que en la Argentina, por lo que encontraron en las ferias artesanales una vía para darse a conocer.

Así nació Bosque Secreto, que comenzó con puestos en centros comerciales y luego se convirtió en un negocio propio. Como las posibilidades de expansión en Canarias eran limitadas, resolvieron recorrer España en busca de un lugar donde pudieran crecer. En 11 días hicieron 4300 kilómetros hasta llegar a los Pirineos. El entorno natural y las oportunidades de desarrollo terminaron de convencerlos.

Se instalaron en una casa rodeada de árboles, donde montaron el taller. Después abrieron una tienda en Jaca, del lado español de la frontera, y más tarde sumaron otro local en la Ciudadela de Jaca, dentro del Castillo de San Pedro, una fortificación del siglo XVI.

La decisión de mudarse a Borce, hace 13 años, estuvo vinculada también con la educación de sus hijos, que completaron su formación en Francia. El pueblo medieval se encuentra en el recorrido de la GR10, una ruta de senderismo de unos 900 kilómetros que conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo, y de una de las rutas del Camino de Santiago.

El pueblo medieval se encuentra en el recorrido de la GR10

“Hicimos toda una investigación y hay registros de peregrinos que pernoctaban allí desde el siglo XII”, cuenta Rodríguez. La pareja analizó el movimiento de visitantes, cuánto tiempo permanecían en el pueblo y qué servicios necesitaban. En ese proceso apareció una convocatoria del gobierno local para gestionar un restaurante y dos alojamientos. Se presentaron unas 60 propuestas, cuatro llegaron a la instancia final y la municipalidad eligió el proyecto de los argentinos.

La inversión fue destinada al equipamiento y la puesta en marcha de los tres espacios. La propuesta combina hospedaje con desayunos y cenas pensados para peregrinos y senderistas. En el restaurante, la carta incluye empanadas argentinas en siete variedades, además de provoleta, ensaladas y chimichurri. Para el segmento dulce, ofrecen waffles con helado, chocolate y crema. La idea, explican, es “integrar sabores argentinos con las preferencias locales”.

La pareja destaca “el respaldo del alcalde, del gobierno municipal y de la agencia de turismo de la zona”. También menciona el trabajo histórico de Alejo Rodríguez sobre el valle de Aspe, que les permitió comprender mejor la identidad del lugar y su vínculo con las rutas de peregrinación.

La carta incluye empanadas argentinas en siete variedades, además de provoleta, ensaladas y chimichurri

Durante el último verano, el 30% de los comensales del restaurante fueron españoles, más del 40%, de distintas regiones de Francia y el resto, de otras nacionalidades. La estacionalidad es uno de los principales desafíos del negocio y los obliga a organizarse con anticipación para sostener la calidad del servicio durante los períodos de mayor demanda.

En los meses de menor actividad, en cambio, el tiempo se concentra en la planificación, las mejoras de las instalaciones y el desarrollo de nuevas iniciativas. Entre ellas, proyectan cursos de español y clubes de lectura para niños y adultos.

“El secreto fue convertir la experiencia migrante en una ventaja: entendimos al cliente y nos apoyamos en la comunidad. Emigrar nos cambió el destino, pero no el propósito. Perseguimos sueños y vamos detrás de ellos para conseguirlos, siempre pensando en brindar lo mejor de nosotros. Así, el esfuerzo y las ilusiones se transformaron en un proyecto serio, sostenible y escalable”, sintetiza Rodríguez.