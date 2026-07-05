Finanzas: las claves a seguir detrás del despertar del dólar

Con el dólar ocurre eso: una leve aceleración nominal y se encienden las alarmas de las malas experiencias pasadas. Es cierto que el tipo de cambio apuró el paso en junio con una suba del 5,3%, la mayor desde las elecciones legislativas de octubre de 2025 (+5,6%), y que la tendencia siguió en las primeras ruedas de julio (+0,4%). Sin embargo, la foto actual dista de aquella incertidumbre: mientras en septiembre y octubre tocó el techo de la banda (poniendo en duda el esquema), hoy este se encuentra 21,6% arriba del spot.

El Gobierno ofrece cobertura

Para suavizar la tendencia, al no poder vender divisas hasta el techo de la banda, el BCRA ofrece cobertura cambiaria (combinando futuros cortos y ventas de títulos dollar-linked en el secundario). Así, la cobertura en manos privadas saltó a más de US$6100 millones en junio desde el mínimo de mayo (US$3210M), aunque sigue lejos del récord preelectoral (US$15.300M). Lo peculiar es que esta estrategia se gatilla en un mes con estacionalidad a favor y a 16 meses de las presidenciales de 2027.

El partido que juega el Banco Central

Esta dosificación busca, justamente, no agregar presión adicional al mercado de contado. La media móvil de cinco días de compras del BCRA cayó a US$34 millones, el menor ritmo desde enero. Tras superar el objetivo anual de US$10.000 millones (acumula US$11.225M al 2/7), la autoridad monetaria recortó su participación en el volumen operado de 31,1% en abril y 30,1% en mayo a 13,8% en junio y 8,7% en las últimas diez ruedas, acercándose al 5% mínimo anunciado al inicio.

Por qué hay menos oferta en la plaza

El agro no es responsable: la liquidación de la cosecha se mantuvo estable en US$143 millones diarios en junio frente a los US$141 millones de mayo. El recorte a la mitad en las compras del BCRA (US$68M vs US$137M) respondería a la presión del resto de los jugadores. El fenómeno combina una menor oferta corporativa (las empresas emitieron US$850M menos en junio) y tres motores de demanda: pago de dividendos, dolarización del retail y un leve despertar de las importaciones.

La autora es economista de PPI