Una consultora confía en que se mantendrá el rumbo, incluso si Milei se va

La expectativa de las empresas multinacionales en el país estaría cambiando, según una consultora. Si a principios de año las mentes de los directivos pasaban por el dólar o los precios, hoy el foco está en otro lado. “Ya nadie te habla de tipo de cambio ni de inflación: te hablan de productividad e inversión”, resumió Mariana Camino, titular de Abeceb.

Luego de un encuentro de la firma en el Yacht Club en Puerto Madero, su cofundador Dante Sica aseguró: “A comparación del año pasado, hay mucha más confianza en la continuación del rumbo económico”.

“Suponiendo que hay un cambio radical de gobierno, ¿el que viene puede poner ley de góndolas o de abastecimiento?“, se preguntó el exministro de Producción en el gobierno de Mauricio Macri. Es que para Camino, en el empresariado se está pensando en que las reformas del gobierno de Javier Milei serán difíciles de revertir: “Separan el rumbo del liderazgo”.

Dante Sica, cofundador de Abeceb, en el foro de la consultora Abeceb

Sobre esta cuestión, siempre la visión de los consultores, los empresarios estarían viendo con buenos ojos las recientes medidas del Palacio de Hacienda. “Tienen el mismo diagnóstico: el crédito es una de las pocas cosas que puede dinamizar la economía sin comprometer el ancla fiscal, por eso lo ven como una señal positiva, de que el Gobierno algo tiene que hacer”, contestó la analista a la consulta de LA NACION.

“Entre los empresarios está el riesgo de cambio de gobierno, pero que no reelija Milei no necesariamente quiere decir que este proceso retroceda. A cualquier candidato le va a costar explicar por qué el superávit primario es malo”, amplió Camino.

Aunque en el encuentro se mantuvo la preocupación empresarial respecto del consumo, “hay algo que ya se entendió”, sentenció la consultora. Para Abeceb, la macroeconomía estaría lo suficientemente normalizada como para que los empresarios empiecen a preocuparse más por sus decisiones.

“En todos los casos, las empresas tienen que ganar productividad porque hay agresividad en la competencia”, agregó Camino. “Es otra economía aunque se recupere el consumo, porque la estructura ya está cambiando”.

Índice de Reversión del Modelo

Con la intención de “objetivizar” esta sensación entre el empresariado, Abeceb presentó el Índice de Reversión del Modelo (IRM). Se trata de una herramienta que combina 22 series cuantitativas de fuentes públicas y privadas (como el Indec, el Banco Central y la UCA), y que mide la probabilidad de dar marcha atrás en reformas ya implementadas.

En ese sentido, la consultora afirmó que su índice cayó un 22% desde diciembre de 2023, pasando de 53 a 42 puntos para el proyectado tercer trimestre de 2026, sobre una escala de 0 a 100.

Mariana Camino, CEO y presidente de la consultora ABECEB en su último encuentro con empresarios Gentileza

Entre las razones para la estimación, está la “consolidación macroeconómica”, impulsada por la baja de la inflación, la convergencia de la brecha cambiaria y el superávit. Además, consideran que el andamiaje jurídico resiste mientras se recomponen los acuerdos legislativos por las reformas.

Advierten sí que, por una tensión en el tejido productivo, ya que la transformación de la estructura empresarial sigue en “plena fricción”, a pesar de la baja en los costos y la mora. En ese marco, destacan que el Gobierno busca contener su desgaste y la conflictividad social con “medidas correctivas”. La conclusión del informe es que la probabilidad de una reversión del régimen se redujo y que no vendría de un shock financiero. Llaman la atención en que ese riesgo no es macro, sino social y micro.

Debate “a la yugular”

La concepción de este índice surgió luego de un almuerzo con empresarios en marzo, donde Sica planteó que el cambio de régimen ya era irreversible. “Le saltaron a la yugular, pero para él ya había evidencia”, contó Camino.

Para Sica, los puntos que impiden un retorno al pasado son diversos. Uno son los compromisos externos: “Si fuera fácil modificar un acuerdo, ya nos hubiéramos ido del Mercosur hace 15 años”, graficó. Por otra parte, el exministro argumenta que el próximo Congreso tendrá bloques aún más reformistas de cara a 2027, sumado al reciente viaje de gobernadores a Nueva York, que buscó atraer inversiones en minería y energía.

“Este índice nos ayuda a explicar la diferencia entre el ruido y el cambio de marco, donde hay una tendencia por una agenda que avanza y cambia las condiciones. Falta bastante (para las elecciones), pero se empieza a ver que hay tensiones que no son solo ideológicas, sino pragmáticas”, concluyó.