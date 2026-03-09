Quiénes son los 10 gobernadores que participan de la Argentina Week en Estados Unidos

Como nunca antes, el presidente Javier Milei encabeza un viaje al exterior rodeado de una comitiva política de aliados que no integran La Libertad Avanza (LLA): 10 gobernadores lo acompañan en Argentina Week, el evento organizado en Nueva York para atraer inversiones.

Entre hoy y el jueves, asistirán a la actividad, en la que se hablará de minería y energía entre otros tópicos, los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Es decir, dirigentes que pertenecen a la UCR, al peronismo no kirchnerista, al Pro y a partidos provinciales.

Todos ellos tienen en agenda una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que surgirán cuestiones vinculadas al financiamiento público en momentos de caída en la recaudación.

La Argentina Week está organizada por la embajada argentina, a cargo de Alejandro Oxenford, y cuenta con el apoyo de JP Morgan, Bank of America, Kaszek y Citibank, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council.

Habrá una serie de paneles que tratarán diversos temas de interés para la economía argentina. El primero de ellos tratará sobre energía. Dará el discurso inicial el presidente de YPF, Horacio Marín. Con Vaca Muerta como centro, participarán en una mesa redonda Figueroa, Weretilneck, Cornejo, Torres y Valdés.

Después, se hablará de minería estratégica y minerales críticos, con especial enfoque en el litio, cobre, oro, plata. La moderación está a cargo de la directora de Asuntos Externos de la empresa multinacional británica-australiana Río Tinto, Paula Uribe, y tomarán la palabra Orrego, Jalil, Sadir, Sáenz y Vidal.

Además de los 10 que viajaron estaban invitados Rogerio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero declinaron el convite por problemas de agenda en sus provincias. La comitiva presidencial, a su vez, está integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y los ministros Caputo, Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), además del jefe del Banco Central, Santiago Bausili.