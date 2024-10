Rio Tinto, una de las mineras más grande del mundo, está interesada en comprar proyectos de litio en la Argentina

Escuchar

Mientras la Argentina disfruta los beneficios del desarrollo de Vaca Muerta, que hace tiempo dejó de ser un potencial para volverse una realidad, ahora los ojos de los inversores están puestos en la minería, donde el país tiene vastos recursos sin desarrollar, principalmente en cobre y litio.

Si bien todavía no hubo grandes anuncios de inversión, la industria recibió como una muy buena noticia el ingreso de la empresa australiana BHP en el país, que es una de las mineras más grandes del mundo, tras anunciar que se fusionaba con la canadiense Lundin Mining para desarrollar proyectos de cobre.

Ayer, una nueva noticia volvió a poner a la Argentina en el radar internacional, pero esta vez vinculada a proyectos de litio: la minera Rio Tinto hizo pública su oferta para adquirir Arcadium Lithium , la empresa que nació a principios de año de la fusión entre la australiana Allkem y la estadounidense Livent.

“Rio Tinto confirmó hoy que se ha puesto en contacto con Arcadium Lithium en relación con una posible adquisición. El contacto no es vinculante y no hay certeza de que se llegue a un acuerdo o se lleve a cabo ninguna transacción. Rio Tinto no hará más comentarios hasta que se presente una actualización”, fue el escueto comunicado que se dio a conocer ayer por la compañía.

La gigante empresa minera angloaustraliana compró el proyecto de litio Rincón, en Salta, en 2021, aunque todavía está sin desarrollar. Este año, se anunció la intención de invertir US$350 millones para producir 3000 toneladas de carbonato de litio por año. Sin embargo, se trata de un proyecto chico para el portafolio de productos de la compañía, que está especializada principalmente en minerales de hierro, cobre y aluminio, pero busca crecer también en litio.

Salinas Grandes en Jujuy, parte del triángulo del litio LUIS ROBAYO - AFP

“Es un gran momento para comprar una empresa especializada en litio porque las valuaciones de las compañías cayeron fuertemente en el último año debido al derrumbe del precio de la tonelada de litio [de US$80.000 a US$12.000]. Pero claramente no es un gran momento para vender. Veremos cuánto resiste Arcadium Lithium”, dijo en reserva un empresario del sector.

En marzo pasado, el presidente global de Rio Tinto, Jakob Stausholm, estuvo en la Argentina y dijo que América del Sur está en una posición ideal para entregar litio al mundo. La semana pasada, además, mostró un “abierto interés” por el país, según dijeron en el sector, al asistir en persona al evento “Argentina Day”, organizado en Londres, por la Embajada Argentina y la Británica, donde estuvieron el secretario de Minería, Luis Lucero, y su par de Finanzas, Pablo Quirno.

“El interés que tenía en la Argentina era visible”, dijo un empresario argentino que también participó del encuentro. “Rio Tinto tiene un efecto arrastre importante. Ya es una buena noticia que esté interesada en adquirir Arcadium Lithium y en expandir sus activos en la Argentina. Es una empresa muy grande que no tiene desarrollado su división de litio, por eso el interés”, agregó en reserva.

Arcadium cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene una valuación total de US$4620 miilones. Desde enero pasado, las acciones de la compañía cayeron 50% debido al derrumbe del precio del litio. Sin embargo, se proyecta que la demanda de litio va a triplicarse para 2030, como la mayoría de los minerales críticos esenciales para la transición energética.

Al comprar Arcadium, Rio Tinto obtendría acceso a minas de litio, instalaciones de procesamiento y depósitos en la Argentina, Australia, Canadá y Estados Unidos, dijo la agencia Reuters. Además del proyecto Rincón, en Salta, la empresa minera adquirió el año pasado el proyecto de litio Jadar en Serbia, pero podría tardar dos años en obtener los permisos necesarios para desarrollarlo.

Rio Tinto también tuvo una experiencia anterior en la Argentina, cuando era propietaria del proyecto Potasio Río Colorado (PRC), en Malargüe, Mendoza, que vendió a la brasileña Vale por US$850 millones, en 2009. Actualmente, este proyecto es operado por la brasileña ARG y por Minera Aguilar, del holding Integra Capital, que preside José Luis Manzano y tiene también como accionista a Daniel Vila.

En cuanto al litio, la Argentina integra junto con Chile y Bolivia un área geográfica donde se encuentra el 60% de las reservas identificadas del metal en salmueras cercanas a la superficie. Solo la Argentina representa el 35% de los recursos mundiales de litio y ocupa el tercer lugar a nivel mundial en reservas probadas.

Actualmente, el mapa del litio en la Argentina incluye un total de 49 proyectos, de los cuales cuatro están en producción: Fénix, en Catamarca, y Salar de Olaroz, en Jujuy, operados por Arcadium; Cauchari-Olaroz, en Jujuy, de la minera Exar, una compañía argentina conformada por Ganfeng Lithium (de capitales chinos), Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, y Centenario Ratones, en Salta, perteneciente a Eramine Sudamérica, firma creada por el grupo francés Eramet y por la siderúrgica china Tsingshan.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, al cierre de 2023, hay otras cuatro iniciativas en etapa de construcción en el país: Tres Quebradas, de la china Zijin Mining; Sal de Vida, de Arcadium, en Catamarca; Sal de Oro, de la coreana Posco, con injerencia en las provincias de Catamarca y de Salta, y Mariana, de Ganfeng, en Salta.