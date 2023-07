Una empresa argentina logró financiamiento por US$35 millones

escuchar

InvGate, una solución en la nube (Saas) focalizada en la gestión de servicios de tecnología, de activos IT y de servicios empresariales, anunció una ronda de crecimiento de financiamiento por un total de US$35 millones. Esta ronda, liderada por Riverwood Capital, un destacado inversor global en empresas tecnológicas de alto crecimiento, y con la participación de Endeavor Catalyst, está destinada a acelerar la expansión mundial de InvGate y continuar invirtiendo en su plataforma de productos de primer nivel, que incluye automatización de última generación y funciones basadas en inteligencia artificial.

Fundada en América Latina en 2009, InvGate logró construir una plataforma SaaS global rentable a gran escala y ha experimentado un crecimiento interanual del 60%. Esta es la primera ronda de financiamiento institucional de la compañía, que llega después de establecerse como una solución confiable y exitosa en el mercado. El capital invertido y la asociación con Riverwood permitirán a InvGate acelerar su plan de expansión global y aumentar significativamente las inversiones en su plataforma de productos líder.

Ariel Gesto, CEO de InvGate

La tecnología de InvGate es utilizada por grandes y medianas empresas de diversos sectores en más de 55 países, incluyendo el Ejército de Estados Unidos, la NASA, Globant, KPMG, Toyota, Arcos Dorados y Grupo Coppel, entre otros. La empresa ha desarrollado una plataforma de software moderna, flexible y disruptiva que combina la Gestión de Servicios IT y la Gestión de Activos IT en una solución unificada. Su enfoque se centra en ayudar a los clientes a racionalizar y automatizar sus operaciones internas y de IT, brindando una alternativa superior a los proveedores de ITSM tradicionales.

Francisco Álvarez-Demalde, cofundador y socio director de Riverwood Capital, expresó su entusiasmo por la inversión en InvGate, destacando la creciente demanda de soluciones tecnológicas intuitivas y ricas en funcionalidades que permitan a las empresas racionalizar y automatizar sus operaciones. Por su parte, Ariel Gesto, Co-Fundador y CEO de InvGate, destacó la intención de la empresa de continuar empoderando a los clientes con una solución tecnológica flexible y rentable, que les permita escalar y automatizar sus operaciones internas y de IT.

Ariel Gesto, Liliana Gary, Gonzalo Sainz Trápaga, Ignacio Rossetti, Federico Martinez y Pablo Vergne, management de InvGate

La inversión recibida respalda el compromiso de InvGate de revolucionar el sector y expandir su base de clientes a nivel mundial. Su enfoque innovador y su tecnología de bajo código la convierten en una opción atractiva para aquellos que buscan una solución de software empresarial sin los riesgos de proyectos de implementación complejos y costosos. Con su plataforma de productos, InvGate abarca la gestión de servicios de IT, la gestión de activos, la mesa de ayuda y las operaciones de ciberseguridad, brindando a las organizaciones un enfoque holístico para gestionar y optimizar las funciones críticas del negocio.

Esta inversión representa un hito importante en el crecimiento de InvGate y fortalece su posición como líder en el mercado de soluciones de gestión de servicios y activos de IT. La compañía se encuentra preparada para continuar su expansión global y ofrecer soluciones tecnológicas que impulsen la eficiencia y la productividad en las empresas de todo el mundo.

