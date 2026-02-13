Una empresa textil solicitó su concurso preventivo de acreedores

En un contexto industrial complejo, caída de actividad y aumento de las importaciones, la empresa Hilado SA —propiedad de TN Platex uno de los grupos textiles más importantes del país, liderado por Teodoro “Teddy” Karagozian— pidió su concurso preventivo de acreedores.

Esta solicitud se da, además, en un momento en el que los empresarios textiles están en la mira del Gobierno, que los acusa de cobrar precios exorbitantes por la ropa que comercializan.

Fue la propia empresa la que, mediante un comunicado, informó su decisión. “Ante el contexto económico actual, Hilado SA ha solicitado la apertura de su concurso preventivo, con el objetivo de afrontar sus compromisos ordenadamente y garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales”, expresó la firma.

Consultadas sobre el monto de la deuda que originó el pedido de concurso preventivo, fuentes de la empresa respondieron que no pueden informar la cifra por la cual piden el concurso, “porque primero debe expedirse el juzgado en el que recaiga el pedido”.

Entre sus argumentos, la compañía destacó: “Durante los últimos meses, la industria textil argentina se ha visto fuertemente impactada por una combinación de factores adversos: la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada, y el escaso y el elevado costo financiero que se ubicó muy por encima de la inflación durante el año 2025″.

Además, en su comunicado afirmó que esta presión simultánea redujo drásticamente el nivel de actividad y la rentabilidad del sector, llevando incluso a algunos operadores del sector a comercializar productos por debajo de sus costos de producción.

Según remarcó la empresa, llegó a esta situación luego de agotar sus intentos por evitarla. “A pesar de haber implementado medidas para reducir costos, mejorar la productividad, sostener el empleo, invertir en tecnología y diversificar mercados, el deterioro del nivel de actividad del sector aceleró un proceso de reestructuración que la compañía ya venía llevando adelante de manera ordenada”, indicó.

El concurso preventivo de acreedores es un procedimiento judicial que se solicita antes de llegar a la quiebra. En este proceso, lo que se busca es que el deudor insolvente llegue a un acuerdo con los acreedores (reestructurar la deuda, aplazar plazos de pago o reducirlos), para poder continuar con la actividad y evitar la liquidación de los bienes.

En este sentido, Hilado SA explicó que su objetivo es ordenar los pasivos, facilitar la venta de activos no estratégicos y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, en un marco de transparencia y responsabilidad.

Asimismo, manifestó: “Esta decisión no deseada que nos genera mucha tristeza, lamentablemente es necesaria. Tiene la misión de preservar a la empresa, a sus empleados y, por sobre todo, para seguir siendo un proveedor confiable en cantidad, calidad y precio, para la industria textil de la Argentina y nuestros clientes de exportación”.

Luego de reafirmar “su compromiso con trabajadores, proveedores y clientes y con la industria textil”, concluyó: “Confiamos en que el contexto económico del país se encamine hacia la estabilidad y una mayor actividad industrial, permitiendo la recuperación del consumo y el fortalecimiento de la industria nacional”.

El grupo TN Platex, al que pertenece Hilado SA, fue fundado y es actualmente presidido por Teodoro “Teddy” Karagozian, un hombre que formó parte del consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, pero que fue expulsado de ese grupo en julio de 2024. Justamente, su salida en ese momento se produjo a raíz de sus críticas públicas al plan económico del Gobierno.