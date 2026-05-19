Una nueva aerolínea se suma a la lista de las que no vendrán a la Argentina durante las obras en Ezeiza

Aeroméxico se sumó a la lista de compañías que suspenderán temporalmente sus operaciones desde y hacia la Argentina debido a las obras de remodelación previstas en la pista secundaria del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los trabajos se realizarán entre el 24 de octubre y el 11 de noviembre.

La información fue difundida por el bloguero especializado en turismo y aviación Santiago Walsh, conocido como Sir Chandler, quien aseguró que la aerolínea se comunicó con él por un pasaje emitido para esas fechas para informarle que la compañía no operará durante ese período.

La semana pasada fue el turno de American Airlines, que comunicó que finalmente decidió no operar durante ese período y comenzó a reubicar a los pasajeros en vuelos alternativos. “Nunca es nuestra intención afectar sus planes de viaje y les pedimos disculpas por los inconvenientes”, señaló la compañía en un mensaje.

Tampoco operarán esos días Delta Air Lines, United Airlines, Air Canada, Air Europa, Emirates, British, Ethiopian, China Eastern y Latam (suspendió exclusivamente los vuelos directos a Miami).

Entre las que sí seguirán volando está Aerolíneas Argentinas. La compañía informó que continuará operando sus vuelos regulares a Miami, Punta Cana, Cancún y Aruba sin cambios sustanciales. En tanto, las rutas a Roma y Madrid deberán realizar una escala técnica en Río de Janeiro para reabastecimiento de combustible mientras duren las restricciones operativas.

Los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Roma y Madrid deberán realizar una escala técnica en Río de Janeiro para reabastecimiento de combustible Gonzalo Gacitua - Shutterstock

La empresa advirtió, sin embargo, que algunos horarios podrían sufrir modificaciones en función de las necesidades operativas y de coordinación aeroportuaria, por lo que recomendó a los pasajeros mantenerse atentos a eventuales cambios.

En tanto, Iberia también informó que realizó ajustes en su operación para sostener la continuidad de sus servicios durante ese período. La aerolínea española mantendrá dos vuelos diarios entre Buenos Aires y Madrid, operados con aeronaves Airbus A330-200, aunque incorporará una escala técnica en Montevideo en los vuelos de regreso hacia la capital española.

Iberia solo hará dos vuelos diarios con una parada en Montevideo para cargar combustible p202408-12

Por último, Level operará uno de los dos vuelos diarios, también vía Montevideo.

Las modificaciones en la programación aérea responden al plan de obras impulsado por Aeropuertos Argentina, concesionario de la terminal aérea, que contempla una inversión de US$110 millones. El proyecto prevé la rehabilitación de la pista secundaria 17-35 y trabajos sobre su intersección con la pista principal 11-29.

Durante las tareas, la operación aérea quedará limitada exclusivamente a la pista 11-29, cuya longitud operativa se reducirá de 3300 a 1850 metros.

Según Aeropuertos Argentina, una vez finalizadas las obras, Ezeiza podrá incrementar su capacidad operativa y ampliar el volumen de pasajeros. El plan de modernización se concentra principalmente en el denominado “lado aire” e incluye la construcción de la nueva plataforma Golf, con capacidad para siete aeronaves de fuselaje estrecho; la remodelación del sistema de balizamiento; la repavimentación de calles de rodaje; y nuevos módulos de mantenimiento.

El proyecto, desarrollado junto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), también incorpora mejoras vinculadas a la sustentabilidad, entre ellas una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa y un sistema de abastecimiento energético renovable para cinco posiciones operativas, en reemplazo de generadores diésel.

En el “lado tierra”, en tanto, se ampliará en 1200 metros cuadrados la terminal de arribos domésticos. La obra sumará cinco nuevas puertas de embarque —para alcanzar un total de 12— y 3500 metros cuadrados adicionales de área de preembarque, con nuevos espacios comerciales, una sala VIP y un sector destinado a niños.

Asimismo, se renovará la infraestructura tecnológica de la terminal mediante el recambio de más de 1700 equipos, entre ellos puestos de check-in, self check-in, self bag drop y sistemas de control preparados para operar con biometría.

Por último, Aeropuertos Argentina prevé finalizar la Terminal Única de Courier (TUC), de 12.000 metros cuadrados, y ampliar el área destinada a la exportación de productos perecederos, que pasará de 4500 a casi 7000 metros cuadrados. El proyecto se completará con una nueva conexión vial hacia la autopista Riccheri para mejorar la circulación interna.