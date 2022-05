Uno de cada cuatro argentinos tiene un celular para usar 5G: cuándo llegaría a la Argentina

Si bien todavía la licitación y el despliegue de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil en la Argentina se ven lejanos, según un relevamiento, un 24% de los argentinos ya tiene celulares compatibles con 5G y unos dos millones de usuarios de smartphones podrían sumarse a la tecnología en su primer año de disponibilidad.

Los datos surgen del informe “Five ways to a better 5G. Key trends influencing consumer 5G in Argentina” (Cinco formas de mejorar la 5G. Tendencias clave que influyen en el consumidor en la Argentina), realizado por el proveedor de infraestructura sueco Ericsson, que desplegó 121 de las 206 redes comerciales 5G que hay en el mundo y 12 de las 20 redes 5G standalone (aquellas que no comparten infraestructura con otras instalaciones 4G).

“Vemos que hay interés en el 5G porque habría dos millones de suscripciones 5G en el primer año y una cantidad de usuarios de banda ancha fija dispuestos a migrar a inalámbrica”, dijo Pablo Peretti, Country Manager de Ericsson Argentina, en un almuerzo con periodistas del que también participaron Rodrigo Dientsmann, CEO de Ericsson para Cono Sur de Latinoamérica, y Facundo Fernandez Begni, Customer Marketing, Government & Industry Relations Director.

Por su parte, Dientsmann explicó que no solo los early adopters se verán beneficiados por la mayor velocidad de conexión de 5G sino aquellos que no tienen conexiones de fibra en la casa. “En Estados Unidos casi la mitad de los usuarios hogareños que tenían banda ancha fija se pasaron a inalámbrica y después está la otra demanda que atenderá 5G que tiene que ver con nuevos modelos de negocios en la industria de los videojuegos, por ejemplo”, señaló.

En tanto, Fernández Begni dijo que en los países en que operan hay una adopción masiva apenas está el servicio disponible. “En Corea del Sur se pensaba llegar a un millón de usuarios en un año y en tres meses se superó el número”, aseguró.

En este sentido, Dientsmann dijo que esperan que la licitación argentina de 5G sea cuanto antes porque sus equipos están listos, ya que la arquitectura 4G es compatible con la nueva tecnología.

Por último, consultado por el interés de los operadores en brindar 5G, Dientsmann afirmó que la motivación es “llegar antes y capturar a esos clientes de mayores ingresos”. Según detalló, los paquetes 5G de los operadores son un 25% más caros.

En febrero pasado, el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, le puso un nuevo plazo a la fecha en que se lanzaría la subasta de espectro 5G y habló de unos seis meses. “Está el trabajo de sacar a los que están en las bandas que nosotros designamos para 5G y migrarlos a otras y hay que aprobar el reglamento. Y, una vez que esté todo eso, tenemos que sentarnos a terminar de evaluar con Jefatura de Gabinete y el Presidente cuánto valen las bandas y cuál va a ser la estrategia comercial de esta licitación: si va a prevalecer un mayor despliegue o el precio”, explicó.

En la región, tanto Chile como Brasil ya hicieron sus subastas de espectro 5G y están en la fase de despliegue.