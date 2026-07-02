Uno por uno: los cambios que planea Milei para la Carta Orgánica del Banco Central

Tal como informó LA NACION, el presidente Javier Milei impulsa una reforma de la Carta Orgánica para redefinir el rol del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto busca también devolverle al organismo la misión de la defensa del valor de la moneda.

La iniciativa se dio a conocer cuando el jefe de Estado confirmó ante diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) que trabaja junto con el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del BCRA, Santiago Bausili, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el proyecto.

Si bien no se conocen los detalles de la medida, Milei anticipó que su objetivo es revertir la reforma impulsada por el kirchnerismo en 2012.

Milei Captura

Los cambios

La modificación aprobada en 2012 estableció que la misión “primaria y fundamental” del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner se incorporaron otros puntos: “Promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Milei, según destacó ante parlamentarios, quiere retrotraer la Carta Orgánica a su origen, en 1992:

El documento priorizaba la preservación del valor de la moneda y la estabilidad monetaria.

y la estabilidad monetaria. Otorgaba mayor independencia respecto del Gobierno.

Establecía límites estrictos para los adelantos transitorios al Estado.

En cuanto a la emisión monetaria, se respaldaba de reservas internacionales.

La política monetaria se enfocaba principalmente en el control de la inflación y la estabilidad de la moneda.

Entrada del Banco Central de la República Argentina TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

La opinión de Milei

La semana pasada, durante una exposición en la Fundación Faro, Milei ya había anticipado su intención de volver al esquema previo a 2012. “La bruta de [Mercedes] Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos. Si uno lee la Carta Orgánica actual, por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantada una híper”, sostuvo entonces.

La iniciativa también quedó reflejada en la segunda revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque hasta ahora el propio Gobierno sostenía que modificar la Carta Orgánica no era una prioridad inmediata. En ese documento, aprobado en mayo, el organismo consideró que, una vez consolidada la estabilización macroeconómica, será necesario avanzar en una reforma legal más amplia del Banco Central para fortalecer su independencia, mejorar su gobernanza y reforzar los resguardos contra el financiamiento monetario del déficit fiscal.

El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza con el objetivo de avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación. Presidencia

Qué es la Carta Orgánica

La Carta Orgánica es la Ley 24.144 que regula el funcionamiento del BCRA, es decir, es la norma que fija los motivos por los que existe el organismo, cuáles son sus responsabilidades y qué herramientas puede utilizar para cumplirlas.

Entre sus tareas se encuentran regular el sistema financiero; definir la política monetaria; administrar las reservas internacionales; ejecutar la política cambiaria de acuerdo con las leyes vigentes; supervisar el funcionamiento de bancos y entidades financieras; y actuar como agente financiero del Estado nacional.

Además, la Carta Orgánica también determina cómo se designan las autoridades del Banco Central, cuáles son sus atribuciones y en qué casos puede asistir financieramente al Gobierno.