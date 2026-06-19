Mundial 2026: los estadios están casi todos llenos y el torneo romperá el récord de asistencia

DALLAS (enviado especial).- Pasó la primera semana de Mundial y el maratón de partidos dejó goles, récords, figuras vigentes y algunas sorpresas. Con casi 30 encuentros disputados de un total de 104, hubo una constante en la gran mayoría de los estadios de Estados Unidos, México y Canadá: recintos completos y otros, incluso en partidos de selecciones sin historia y con pocos seguidores, casi colmados.

Suiza-Bosnia y Herzegovina se jugó este jueves en uno de los estadios más imponentes del torneo. El SoFi Stadium de Los Ángeles, donde debutó Estados Unidos y colgó el cartel de full house, tiene un aforo en este torneo para 70.492 espectadores. Lo que se presentaba como uno de los encuentros menos atractivos entre dos pequeñas naciones europeas mostró en pantalla gigante el cartel de 70.026 localidades vendidas. Más temprano, jugaron Sudáfrica y República Checa en otro de los recintos más grandes de esta copa del mundo. El estadio de Atlanta, con capacidad para 68.239 localidades, tuvo una asistencia de 67.442 personas.

Brasil-Marruecos se jugó en el Met life de Nueva Jersey y fue uno de los partidos con más asistentes en este Mundial Adam Hunger - FR110666 AP

Una de las principales críticas que se levantaron en todo el mundo contra la organización de este torneo fue el precio de las entradas. La FIFA estrenó para este Mundial un sitio donde solo se pueden comprar tickets oficiales y, en ese mismo lugar, un sistema de reventa para aquellos quieran negociar sus localidades con otros hinchas. Una práctica legal y habitual en los Estados Unidos.

Cuando salieron a la venta las entradas para el Mundial, las ubicaciones para los partidos de la fase grupos se podían conseguir desde los 60 hasta los 800 dólares. Claro que en partidos de alta demanda esos valores se ofrecen ahora en la reventa a cifras que fácilmente pueden llegar a los 2.500, o incluso a casi 10.000 dólares.

Colombia llevó alrededor de 60.000 hinchas al Estadio Azteca CARL DE SOUZA - AFP

Conseguir una entrada

La FIFA puso a la venta un total de 6,8 millones de localidades para los 104 encuentros mundialistas. Desde el ente organizador aseguran que están casi todas vendidas y en el sitio oficial, en la pestaña que dice “Venta de última hora”, solo quedan unas pocas para partidos de poca demanda, como los que jugarán Nueva Zelanda-Egipto o Curazao-Costa de Marfil.

Para los encuentros de Argentina, por ejemplo, o de Estados Unidos, México o Francia, ya no quedan boletos desde hace meses.

68.274 personas vieron el partido del Grupo E entre Costa de Marfil y Ecuador en Filadelfia, Pensilvania DARRIAN TRAYNOR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La forma más probable de adquirir una entrada a esta altura de la competición es a través de la reventa. En la misma página oficial, en el apartado “Mercado”, los poseedores de localidades pueden venderlas y los interesados, adquirirlas. El precio es el que “pone el mercado”, argumentan desde la organización, así que las cifras pueden asustar.

Además, hay una última opción para presenciar los encuentros más demandados. En la pestaña “Hospitality” se ofrecen paquetes con entrada y palcos vip a precios que arrancan, en la categoría estándar, desde los 8.000 dólares por partido.

La cantidad de asistentes al partido del Grupo F entre los Países Bajos y Japón en Arlington, Texas fue 69.285 Sam Hodde - FR171607 AP

LA NACION consultó a una fuente calificada de la FIFA que sostuvo que, pese a las críticas por el valor de las localidades, un tercio de las entradas fueron vendidas por menos de 300 dólares.

Récord de asistentes

El ente rector del fútbol mundial festejó el hito que ocurrió el martes pasado, día del debut de la selección argentina en Kansas City. Ese día hubo en total cuatro encuentros (Francia-Senegal, Irak-Noruega, Austria-Jordania y Argentina-Argelia) que convocaron a 281.223 espectadores. La cifra rompió el récord diario anterior, de 277.070, que se había establecido en el Mundial de Estados Unidos 94, cuando el 28 de junio también se jugaron cuatro partidos en un mismo día.

Hinchas argentinos en el partido entre Argentina vs Argelia en el estadio Arrowhead de Kansas City Aníbal Greco - La Nación

“¡El 16 de junio de 2026 pasará a la historia de la Copa Mundial de la FIFA! No tengo palabras para agradecer a nuestros aficionados por llenar de color, ambiente y emociones este torneo. La Copa Mundial de la FIFA 2026, la más inclusiva de todas, sigue demostrando cuánto se ama nuestro deporte y cómo el fútbol une al mundo”, alardeó Gianni Infantino.

Recintos completos

Uno de los éxitos en cuanto a la venta de entradas, según los organizadores, radica en la capacidad de los estadios. En la gran mayoría de ellos se juegan partidos de fútbol americano. Solo dos (el de Guadalajara, en México y el de Toronto, en Canadá) están por debajo de los 50.000 espectadores. La mayoría tiene capacidad entre 60.000 y 80.000 butacas.

Hasta el momento, los partidos con más asistentes se dieron en los estadios con mayor capacidad del torneo. El Estadio Azteca tuvo lleno total en el partido inaugural entre el local México y Sudáfrica, situación que se repitió con el debut de Colombia ante Uzbekistán el miércoles. El Met life de Nueva Jersey, donde se disputará la gran final el próximo 19 de julio, tuvo lleno total con los juegos de Brasil-Marruecos y Francia-Senegal. En cada uno de estos cuatro encuentros se superaron los 80.000 espectadores.

Al menos 70.389 aficionados vieron el partido del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Croacia en el Estadio Dallas STACY REVERE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En los primeros seis días de competencia asistieron 1.309.652 personas a la cancha, con una media de 65.483 hinchas por partido. Cuando finalice la fase de grupos, según se estima, el torneo superará la asistencia acumulada de 3,5 millones de espectadores, establecido en el Mundial 94.

Argentina cerrará la fase de grupos con un promedio de 70.000 entradas vendidas. En la primera fecha, en el Arrowhead de Kansas City, hubo 69.000 espectadores. Y se espera que en las dos siguientes fechas, frente a Austria y Jordania, las 70.649 del estadio de Dallas estén completas.

Fan fest

Otro de los números que le gusta presumir a la FIFA está relacionado con los Fan Fest, esos espacios cerrados que cuentan con pantallas gigantes y espectáculos para ver los partidos para los que no consiguieron entradas. Durante la primera fecha, se informó oficialmente que 1.992.302 personas pasaron por esos lugares. Las tres sedes ubicadas en México son las que más hinchas juntaron: 527.100 en Ciudad de México, 244.710 en Monterrey y 218.424 en Guadalajara.