¿El Mundial 2026 ya es el más exitoso de la historia? Las razones de Infantino

DALLAS, Estados Unidos (de un enviado especial).– “Este Mundial ya es el más exitoso de la historia”, dijo este martes Gianni Infantino en Nueva York. El CEO de una multinacional que recauda miles de millones de dólares y que todavía se presenta como una asociación privada sin fines de lucro no solo volvió a defender la Copa del Mundo más grande celebrada hasta ahora. Fue más allá. Las declaraciones del hombre que viaja en su avión privado de Ciudad de México a Los Ángeles, de Kansas City a Toronto y de Guadalajara a Nueva York tienen algunos puntos en los que pueden sostenerse, pese a los críticos.

La FIFA se basa en un primer hecho incontrastable y que está mirando el mundo entero por televisión. Con casi la mitad de los partidos consumida (48 de 104), los estadios lucen colmados. Las dudas sobre el público estadounidense, que tradicionalmente fue poco adepto al soccer, sumadas al elevado precio de las entradas y a las enormes distancias entre las sedes, hacían prever que sería difícil ver completas las butacas en partidos de menor envergadura. Sin embargo, la realidad dio por tierra esa presunción.

No hace falta que juegue Francia con sus estrellas, uno de los principales favoritos, para que las tribunas estén completas: en casi todos los partidos la asistencia es total. KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El presidente de la FIFA señaló que “todos los partidos llegan a un 99,6% de ocupación”. Según los registros oficiales, los 6,7 millones de entradas que fueron puestas en venta fueron comprados casi en su totalidad. La única forma de conseguirlas ahora es la reventa, algo que sufren los argentinos que llegaron sin tickets. En el sistema que la FIFA estrenó en esta Copa del Mundo los boletos para los partidos son ofrecidos a precios casi inaccesibles para la media de hinchas de países como la Argentina.

La FIFA se defiende argumentando no solo que la reventa está permitida en Estados Unidos, sino que además los precios de los tickets, que muchas veces superan los 1000 dólares en partidos de la primera etapa, están en sintonía con lo que cuestan espectáculos similares en este país.

Las entradas son muy caras, pero aun así, hinchas de países lejanos y de economía débil, como Congo Democrático, asisten masivamente y disfrutan la experiencia de vivir el Mundial sin contratiempos. ULISES RUIZ - AFP

Estadios e infraestructura

Estados Unidos organizó hace dos años la Copa América, de la que fue campeona la selección argentina, y el año pasado el Mundial de Clubes, que jugaron River y Boca. Ambos torneos recibieron fuertes críticas referidas a la infraestructura, como la referida a los panes de césped natural que fueron puestos por encima de las carpetas artificiales sobre las que se juega fútbol americano, y que lucían desparejos. Las tribunas estaban en muchos encuentros despobladas y no existía el tradicional “clima” futbolero que acompaña a este tipo de acontecimientos en latitudes de mayor tradición. Un mal presagio para lo que acontecería en 2026.

Pues bien, ahora todo eso cambió radicalmente en Estados Unidos, país que terminará albergando 78 de los 104 partidos, incluidas las semifinales y la final.

Los argentinos estuvieron en Kansas City y Arlington, y en los dieciseisavos de final visitarán Miami, donde su selección conquistó la Copa América en 2024; al Mundial norteamericano no le falta nada de clima en sus escenarios. Julio Cortez - AP

El Dallas Stadium, donde Lionel Messi se consagró este lunes como máximo goleador histórico de los mundiales y donde la selección cerrará el grupo J frente a Jordania el próximo sábado, es uno de los escenarios más impactantes del planeta. Mientras afuera la temperatura superaba los 40 grados, el techo cerrado y el aire acondicionado generaron un ambiente ideal para jugar y ver fútbol. Los 70.000 espectadores, mayoritariamente argentinos, disfrutaron de un espectáculo único, con una pantalla gigante en alta definición y accesos rápidos y cómodos. En Dallas se jugará una de las semifinales. La otra será en Atlanta, que cuenta con otro de los estadios más modernos. También tiene techo retráctil, tecnología de punta y comodidades en los pasillos que lo asemejan a shoppings de lujo.

La maravilla del estadio de Atlanta, cuyo techo se cierra en partes como pétalos; es una de las maravillas de infraestructura que Estados Unidos pone a disposición de la Copa del Mundo. Madison Higham - FIFA - FIFA

El fútbol europeo se jactó siempre ante el mundo de tener el predominio absoluto en cuanto a infraestructura. Pero acá hay recintos modernos que brindan cercanía a los hinchas. Estadios de la National Football League (NFL), que ya estaban funcionando, fueron convertidos en escenarios para ver partidos de fútbol, de forma tan bien lograda que dejarán una vara alta para las próximas candidaturas.

Goles y figuras

En las puertas de la fecha que definirá posiciones y clasificados para la próxima rueda, el torneo ingresa en su momento más emocionante, con duelos que mandan a casa al perdedor. Hasta ahora apenas cuatro partidos terminaron 0-0, y otros ocho, 1-0. En cada uno de los restantes 36 juegos hubo dos tantos o más. Hubo cinco partidos que tuvieron más de cinco anotaciones (Alemania 7 vs. Curazao 1 fue el más prolífico). El promedio es de casi 3 tantos por encuentro (2,93).

La cantidad de participantes propició otro de los principales cuestionamientos que recibió Infantino. Pero el suizo insistió que de esa forma se les daría rodaje a países como Curazao y Cabo Verde, que hasta ahora tenían pocas chances de llegar a disputar la Copa del Mundo.

Gianni Infantino ríe junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el presidente de FIFA ya considera que el actual es "el Mundial más exitoso de la historia". DEAN MOUHTAROPOULOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Amparadas por el fixture del torneo de 48 selecciones que clasifica a 32 para la primera fase de playoffs (hasta Qatar pasaron solo 16), las principales candidatas tienen casi asegurada su participación en los dieciseisavos de final.

Las figuras están en alto nivel y cumplen las expectativas que siempre generan. Messi es hasta el momento el mayor imán de un certamen que se transformó en atractivo hasta para los estadounidenses. Cristiano Ronaldo finalmente apareció en esta fecha con un doblete, como para mantener viva un tiempo más la rivalidad con el capitán argentino. Además, otros goleadores que brillan en el fútbol europeo guían a sus equipos, tal los casos del francés Kilyan Mbappé y el noruego Erling Haaland. El español Lamine Yamal avisó que está listo para dar batalla.

Críticas

Infantino se mueve por este Mundial como un actor de Hollywood. En el partido que la selección argentina jugó contra Argelia, en el debut en Kansas City, el mandamás del negocio del fútbol se bajó de una enorme camioneta. Vestido con su outfit tradicional, traje oscuro y zapatillas, caminó varios metros hasta el palco vip y frenó para saludar y tirar besos a los hinchas argentinos que lo saludaban. Con ese ritual que se repite en cada estadio al que visita, el suizo logró lavarle la cara a una FIFA que fue descabezada antes de su asunción por acusaciones de corrupción tras la adjudicación de las candidaturas de Rusia 2018 y Qatar 2022.

FIFA recibe críticas por un torneo ampliado, pero se defiende con las palabras y con la evidencia de un certamen que, por ahora, es espectacular en lo deportivo. BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Mundial en el que Messi levantó la tercera copa para la Argentina marcó además un espaldarazo para Infantino y sus apuestas por formatos de mundiales que son resistidos por muchos todavía. Aquel certamen organizado en una sola ciudad de un emirato en medio del desierto resultó un éxito.

El torneo de los 48 equipos, los tres países y los 104 partidos parece superar ese camino.

Hinchas de Croacia van al estadio de Toronto, donde gozarán de un 1-0 sobre Panamá; el Mundial es una fiesta, también en Norteamérica. Sammy Kogan - Canadian Press via ZUMA Press DP

El Mundial 2026 batirá récords de espectadores en el planeta y también en el país en el que el fútbol desplazó al béisbol como tercer deporte (por detrás del fútbol americano y el básquetbol). La selección dirigida por el argentino Mauricio Pochettino se convirtió en incentivo para que los estadounidenses se interesen en el soccer. El estreno de los locales ante Paraguay, por ejemplo, fue el partido mundialista más visto en la historia de la televisión local, con 27,5 millones de espectadores. También fue el encuentro más reproducido en inglés en la historia de los mundiales.