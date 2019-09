Vida laboral: cómo manejar la pelea con un compañero

Tener amigos en el trabajo ayuda a ser más productivo, pero a veces puede disparar conflictos

Estudios muestran que tener un mejor amigo en el trabajo o lo que algunos llaman un "cónyuge laboral" puede ser algo bueno. Un estudio de Gallup concluyó que existe un "vínculo concreto" entre tener un mejor amigo en el trabajo y la cantidad de esfuerzo que los empleados ponen en sus tareas. La firma de estudios dice que el 63% de las mujeres que afirman fuertemente que tienen una mejor amiga en el trabajo están comprometidas con sus tareas. Sólo 29% de los que no que no tienen un mejor amigo en la oficina dicen que están comprometidos con sus tareas.

¿Pero qué pasa cuando se termina esa amistad? No es demasiado diferente de pelearse con su cónyuge o su mejor amigo, dice Kira Nurieli, CEO de Harmony Strategies Group, una firma de resolución de disputas y manejo de crisis. "La única diferencia es que puede afectar su productividad en el trabajo, mientras que en casa puede afectar su productividad en el hogar", dice.

Pero hay algunas maneras de minimizar ese efecto. El primer paso es analizar la naturaleza del conflicto.

Nurieli dice que un conflicto por lo general pertenece a una de tres categorías posibles: eventos grandes, intensos, por única vez; cuestiones crónicas que es improbable que cambien; y pequeños conflictos que no son crónicos.

El curso de acción para manejar cada uno de estos tipos de conflictos probablemente será distinto. Si alguien cometió un gran error o tuvo un encontronazo con su colega, pero no es probable que suceda de nuevo, es relativamente fácil encontrar una manera de salir adelante. Pero cuando se trata de una serie de pequeñas transgresiones que muestran que tienen valores muy diferentes, puede ser motivo para tomar distancia y poner un freno a la amistad, dice Nurieli.

Cuando se está enojado o molesto, es difícil pensar bien porque la persona está en modo luchar o huir, dice el abogado y consultor de relaciones humanas Scott Warrick, autor del libro Resuelva los problemas de los empleados antes de que se den: resolver conflictos en el mundo real. "Desacelere, porque su mente lógica, donde están sus lóbulos frontales, va tres o cuatro o cinco segundos por detrás de su emoción", dice. Agrega que su primera reacción probablemente sea equivocada.

Nurieli también destaca que el conflicto le da una oportunidad de conocerse a sí mismo, incluyendo lo que lo dispara, sus reacciones y sus límites. Puede ser una oportunidad de crecer. En esos casos, el especialista sostiene que hay que pensar si se quiere reconciliarse o distanciarse de la otra persona.

A veces la amistad se agota o no es saludable por otros motivos. Como escribió Rich Bellis anteriormente para Fast Company, si una amistad comenzó porque trabajan juntos, eso también puede ser un motivo para terminarla.

Una manera de hacer esto es citando motivos profesionales, como la política de la empresa, escribe Bellis. Uno puede decir al otro "me gusta almorzar contigo de vez en cuando pero me preocupa que se resienta el equipo si nuestros colegas ven que comemos juntos todos los días. No quiero que nadie se sienta excluido". Apuntar a la productividad es otro argumento. "Hemos estado tapados con el nuevo proyecto. Puede ser bueno para ambos que dediquemos más tiempo a trabajar solos.)

No importa que camino elija, es bueno recordar que siempre hay que pensar en la carrera y el resultado potencial de cualquier conflicto, por lo que el asunto se debe manejar en forma profesional.