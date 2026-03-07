Quién es Ernesto Talvi, el nuevo asesor económico que anunció Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este sábado el desembarco de Ernesto Talvi, exsenador y canciller uruguayo, como asesor de su equipo en el Palacio de Hacienda.

“Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico”, señaló Caputo en un mensaje de X.

“Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, agregó el ministro aluendiendo a la trayectoria política del dirigente uruguayo.

En una línea similar se expresó su número dos, José Luis Daza, que también celebró la nueva incorporación y resaltó la carrera del economista uruguayo, a quien definió como “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”.

Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico.



Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina. 🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 7, 2026

Minutos después, el propio presidente Javier Milei compartió el mensaje de Caputo y festejó la noticia. “TMAP. ¡VLLC!”, escribió en alusión a la famosa frase: “Todo Marcha de Acuerdo al Plan”, utilizada por el mandatario y el universo libertario para destacar el rumbo del Gobierno.

Talvi cuenta con una vasta trayectoria política, fue senador nacional y ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay y es un respetado. Es investigador principal del Real Instituto El Cano de Madrid, un think tank orientado en el análisis estratégico internacional.

Doctor en Economía por la Universidad de Chicago, Talvi fue jefe del Banco Central del Uruguay durante el plan de estabilización de los 90 y director de la Iniciativa para América Latina para Brookings Institution, en Washington.

En una entrevista con LA NACION, a fines de noviembre del año pasado, Talvi comparó el proceso desinflacionario de Uruguay durante la década de los 90 y la actualidad en la Argentina. Sobre ello, el economista aseguró que existe un “paralelismo increible” entre ambos paises.

Entonces, planteó que Uruguay había recibido en aquel entonces un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, mientras que la Argentina, en diciembre de 2023, tenía 5 puntos de déficit. Según marcó, el país vecino tenía una inflación de tres dígitos del orden del 130 por ciento y “tampoco tenía reservas internacionales líquidas”. A ello sumó la falta de acceso al crédito internacional. “La economía estaba estancada. Éramos una economía, y somos aún, una economía en donde el dólar es el rey”, sostuvo.

Así, Talvi reclamó a la Argentina la misma “paciencia estratégica” que adoptó Uruguay durante todo el proceso desinflacionario “Querer apurar el tranco con la inflación muchas veces implica tasas de interés muy elevadas, tipo de cambio muy apreciado, más de lo que razonablemente ocurre en todos estos procesos. Y finalmente, con el apuro se conspira contra la sostenibilidad del plan. Porque si se pagan tasas de interés ya no altas sino prohibitivas, está pegándose un tiro en el pie porque es imposible volver creíble el sendero fiscal cuando uno está pagando intereses leoninos”, advirtió el economista que ahora pasará a colaborar con el equipo de Caputo.

Noticia en desarrollo