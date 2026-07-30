Video: Kristalina Georgieva bailó tango con Mora Godoy antes de irse de la Argentina

Se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, participó en una conferencia de prensa con el ministro de Economía, Luis Caputo, y convocó a empresarios a una cena en el coqueto Palacio Duhau. Durante su paso por la Argentina, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nutrió su agenda de variadas actividades, coronadas por una despedida que incluyó unos pasos de tango con la bailarina Mora Godoy. Antes de continuar su visita a Uruguay, la titular del organismo multilateral de crédito compartió en sus redes sociales un video del momento.

“¡No podía irme de la Argentina sin probar el tango! Me encantó aprender algunos pasos de la increíblemente talentosa Mora Godoy y su maravilloso grupo de bailarines: ¡unos profesores excelentes que hicieron que pareciera mucho más fácil de lo que realmente es!”, escribió Georgieva en un posteo en Instagram.

Primero, los profesionales dieron un show para la titular del Fondo y varios invitados de la delegación que visitó el país. Luego, se realizó una clase. En las imágenes se puede ver a la directora del FMI bailando el tradicional género argentino con distintos bailarines, entre ellos, Godoy.

El video de Kristalina Georgieva bailando tango con Mora Godoy antes de irse de la Argentina

Este jueves, la bailarina de tango contó detalles del encuentro. “Fue divertidísima la clase. Se aprendió cuatro figuras de tango en 10 minutos. A ella le encanta el tango; sus padres lo bailaban. Fue muy simpática y divertida”, dijo en diálogo con LN+.

Al ser consultada sobre si ambas hablaron de economía, sostuvo: “Sí, hablamos de política y economía. Hay poco apoyo a la cultura [por parte del Gobierno]. Yo siempre hablo de lo que me costó todo; me hice muy de abajo. A ella le pareció fascinante todo lo que le conté sobre lo que hacemos”.

La visita

En un fuerte gesto de apoyo político al presidente Javier Milei, Georgieva aseguró el lunes que, gracias a las políticas de austeridad y el impulso reformista del mandatario, la Argentina recuperó la confianza de los mercados y “va por el buen camino”.

“Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es resultado de un trabajo arduo del gobierno y de la perseverancia y el sacrificio del pueblo argentino”, destacó la funcionaria del FMI en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Argentina sigue siendo el mayor deudor del Fondo, con obligaciones pendientes que rondan los US$58.000 millones. La titular del FMI ponderó “el progreso macroeconómico y estabilidad financiera” que alcanzó la Argentina tras la llegada de Milei al poder en 2023.

“Lo que tenemos es una escena más saludable... déficit primario que cambió a superávit primario, la inflación ha disminuido de 210% a un aproximado de 30% hoy en día y se acumularon reservas” en el Banco Central, enumeró Georgieva.

Kristalina Georgieva posteo en su cuenta de X: Gracias, Presidente @JMilei, por un diálogo productivo sobre el progreso de Argentina y el camino a seguir. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y atraer inversiones serán claves para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino. @KGeorgieva

“La confianza del mercado regresó. Estamos en un buen camino para que Argentina se una al club de los mercados emergentes que pidieron prestado al FMI, reformaron sus economías y luego dejaron de pedir prestado. Ese momento va a llegar”, sostuvo.

Más tarde, la máxima autoridad del FMI se reunió con Milei y sus ministros en la Casa Rosada.

ARCHIVO - Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Ng Han Guan - AP

Esa tarde, dialogó con estudiantes universitarios y por la noche estuvo en una cena reservada junto a una decena de los principales empresarios del país. La titular del organismo buscó tomarle el pulso al sector privado sobre la marcha de la economía, los desafíos que todavía enfrenta la recuperación y las reformas pendientes.

Tal como publicó LA NACION, Georgieva mostró especial interés por el sistema tributario argentino. La conversación también giró sobre los sectores que todavía muestran una recuperación más lenta.

Kristalina Georgieva, directora FMI junto a Horacio Marín, Ceo y presidente de YPG Y Luis Captuo, ministro de economía con sus equipos en Loma Campana. Presidencia

Ya el martes, en su último día, Georgieva visitó Vaca Muerta, una de las principales reservas de petróleo y gas no convencional del planeta. Durante la recorrida, escuchó una presentación sobre el desarrollo del lugar y la evolución de YPF desde la llegada de Horacio Marín a la conducción de la compañía. También recorrió el campo, subió a un equipo de perforación de última generación y conversó con trabajadores y empresas proveedoras.