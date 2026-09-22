Vista suma fondeo para acelerar su apuesta por Vaca Muerta

La petrolera Vista anunció hoy la colocación de US$400 millones en obligaciones negociables bajo ley de Nueva York, con una tasa de interés de 7,875% y vencimiento en 2038. La emisión se realizó a un precio de 99,473 del valor nominal, equivalente a un rendimiento de 7,95%.

La operación representa una ampliación de la emisión de US$500 millones realizada previamente por la compañía, con la que comparte tasa y vencimiento. Una vez completada la transacción, el monto total de la serie con vencimiento en 2038 alcanzará los US$900 millones.

La reapertura del bono alcanzó un rendimiento de 7,95%, prácticamente en línea con la emisión original, en un contexto de mayores tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que empezaron a subir recientemente. Esto implicó una reducción del spread de aproximadamente 3,5% a 3%, reflejando una sostenida demanda por los títulos de Vista.

Según informó la compañía fundada por Miguel Galuccio, los fondos obtenidos “serán destinados a continuar acelerando y ampliando el plan de desarrollo y crecimiento de Vista en Vaca Muerta”.

De acuerdo con la última información disponible, en el segundo trimestre de 2026, Vista alcanzó una producción de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día, un 32% más que un año atrás, y registró un Ebitda ajustado de US$805 millones. Durante el período generó US$491 millones de flujo de caja libre, excluyendo el desembolso correspondiente a la adquisición de los activos de Equinor, mientras que su ratio de apalancamiento neto cerró en 1,41 veces Ebitda ajustado.