Voucher educativo: desde ahora, quienes adeuden cuotas escolares seguirán cobrando el beneficio

Los beneficiarios del voucher educativo, la ayuda estatal que se otorga a las familias para solventar el pago de la cuota mensual en colegios de gestión privada, tienen una modificación en la reglamentación para todo el ciclo lectivo 2026.

Se realizaron cambios en la reglamentación del voucher educativo para el ciclo lectivo 2026 Archivo

A través de la Resolución 5055/2026 de la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial, se decidió “disponer la suspensión, durante el año 2026, de la aplicación del artículo 14 y del artículo 21 inciso e, del Reglamento General del Programa de Asistencia Vouchers Educativos”.

Esto implica dos modificaciones importantes para los beneficiarios del programa, puntualmente a quienes adeudaban cuotas escolares.

Cuáles son los dos cambios más relevantes del voucher educativo 2026

Originalmente, los beneficiarios no debían tener atrasos en el pago de las cuotas escolares, dado que si había dos cuotas impagas, el beneficio quedaba suspendido hasta regularizar la deuda, con la posibilidad de cobrar retroactivamente.

En tanto, a quienes adeudaran tres cuotas impagas, se les cancelaba el beneficio definitivamente

Desde ahora ambas condiciones quedaron sin efecto y se seguirá cobrando el voucher educativo con regularidad, que consta de nueve entregas consecutivas a lo largo del ciclo escolar.

La medida apunta a la continuidad de la cursada por parte de los alumnos que accedan al voucher educativo, en sus distintos niveles de enseñanza.

“Que atento a que el ciclo lectivo se encuentra en curso, y con el objeto de que no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios, la Subsecretaría de políticas e innovación educativa propicia la suspensión de la aplicación del citado articulado durante el año 2026″, puntualiza uno de los considerandos de la normativa fechada el pasado 11 de agosto.

Quiénes pueden acceder al voucher educativo

El beneficio está destinado a los padres de alumnos que reúnan las siguientes condiciones:

Familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles con al menos 75% de aporte estatal. Los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles , lo que equivale a $2.636.200, considerando el registro actualizado de agosto 2026.

, lo que equivale a $2.636.200, considerando el registro actualizado de agosto 2026. El estudiante debe cumplir con el requisito de alumno regular.

Los destinatarios del voucher educativo PIxabay - LA NACION

Cómo saber cuándo se cobra el voucher educativo 2026

Quienes deseen corroborar si hay nueva información sobre el voucher educativo, deberán ingresar en la plataforma del programa que depende de la Secretaría de Educación. Para realizar el seguimiento de una solicitud ya cargada, su estado o nueva información de cobros, es necesario ingresar al apartado Vouchers Educativos, con el usuario y contraseña de Mi Argentina.