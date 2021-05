Walmart-Moyano: para los empresarios, no es un buen antecedente para futuras inversiones

El acuerdo al que llegó el empresario Francisco De Narváez, nuevo dueño de la cadena de supermercados Walmart en la Argentina, con el gremio de camioneros que comanda Hugo Moyano, generó una sensación de derrota en el sector privado. La empresa Dorinka SRL, de De Narváez, accedió a entregar un bono extraordinario y por única vez a los 500 trabajadores que se desempeñan en el complejo de Moreno, afiliados a Camioneros.

Moyano pedía que se despida, indemnice y contrate nuevamente a los trabajadores, argumentando que la compra de los supermercados constituía una nueva empresa. Esto le implicaba a Dorinka un costo de $600 millones, que finalmente se redujo a poco más de $227 millones, más la afirmación del líder de Camioneros que “no reconoce que sea parte de la indemnización”.

“La salida vía este bono de compensación que se ha dado lo asimilo al concepto de comprar una paz transitoria, que sucede cuando o ha habido una guerra o se la quiere evitar. Y la guerra se da como consecuencia de la constitución de factores de poder que no debieran existir al menos en esa dimensión. El caso de Walmart en un ejemplo, pero lo estamos viviendo todos los días. El escudo de Chile habla de ‘Por la razón o por la fuerza’. Nosotros ya podemos simplificar el escudo y hablar de que nos tratamos de manejar unos y otros con el argumento de la fuerza. Esto es muy malo a futuro porque desentusiasma [la inversión], no todo el mundo tiene la vocación de vivir permanentemente en conflicto”, opinó Javier Madanes Quintanilla, CEO de Aluar y Fate.

“En lo personal, me parece muy triste que no logremos mínimamente ir por los caminos de consenso y vas teniendo estos bastiones de poder que nos van achicando. Lamentablemente, la Argentina termina teniendo una proyección de futuro mucho más pequeña, más miserable”, agregó.

Martín Cabrales, vicepresidente de la marca de café que lleva su apellido, indicó: “Entiendo que la empresa que compró Walmart ha hecho todos los esfuerzos y negociaciones para evitar un problema que no tendrían que haber tenido. Hay que agradecer a empresarios como De Narváez que siguen invirtiendo en la Argentina”.

Banderas del sindicato de camioneros en el centro de distribución de Walmart en la localidad de Moreno Santiago Filipuzzi - LA NACION

Otro empresario de la Unión Industrial Argentina (UIA), que prefirió hablar en off the record, comentó que lamentablemente estos son los costos implícitos que hay en la Argentina, que no surgen de la ley. “Pasan porque es un sindicato con métodos de acción muy complejos”, comentó.

En la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicaron que “no corresponden este tipo de pagos porque hay una continuidad jurídica. La gente trabaja en la empresa y se le mantiene la antigüedad y los derechos que ya tiene. No corresponde un cargo o un pago extra por fuera”.

Sobre el accionar del Ministerio de Trabajo, que llamó a una conciliación obligatoria, pero evitó mediar en el asunto, en la CAME dijeron: “No tomó cartas en el asunto para no generar un precedente que puede ser muy peligroso, que puede incluso afectar las inversiones futuras. ¿Quién va a querer invertir o comprar una empresa cuando tiene ese potencial conflicto con los gremios? No es un buen antecedente”

Otro empresario coincidió, en off, en que el Ministerio de Trabajo intenta eludir los posibles conflictos con parches, pero que “el día de mañana estallarán con más fuerza”. “Creo que no es un tema de mala voluntad, la gente del Ministerio pone su mejor buena voluntad, pero la misión desde hace varias gestiones presidenciales es evitar los conflictos. No importa cuál es la hipoteca que contra eso uno se pone a los hombros. Así que, este conflicto de camioneros es esperable, pero refleja un poco el camino que hemos decidido tomar, que creo que es empequeñecimiento”, indicó.