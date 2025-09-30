YPF: cómo es el plan de Horacio Marín para convertirla en una de las 20 mayores compañías energéticas del mundo

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, delineó la visión estratégica de la petrolera y su papel central en el futuro energético del país. Fue en un encuentro con emprendedores e inversores en el Foro Argentino de Inversiones, donde dijo que “el objetivo de YPF es un objetivo de país. Nosotros vinimos a trabajar con la industria y no contra la industria”. La empresa tiene el 50% del acreaje de Vaca Muerta.

Marín, que improvisó sobre una presentación de una hora para adaptarla a los tiempos del foro, marcó un horizonte claro: hacia 2031, la Argentina debería estar exportando más de US$30.000 millones en energía, apoyada en el crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional.

“Hoy el país exporta US$10.000 millones en energía sin crecer. Los cálculos más conservadores indican que podremos sumar US$20.000 millones adicionales por petróleo y otros US$20.000 millones por gas natural licuado (GNL). Estamos hablando de un sector capaz de facturar tanto como el campo argentino”, explicó.

Marín anticipó exportaciones por más de US$30.000 millones, un megaproyecto de GNL y un cambio cultural que, asegura, transformará a la empresa en una de las veinte mayores del mundo

YPF ya perfora más de 353 pozos anuales, pero para cumplir con la meta de la próxima década deberá llegar a un ritmo de entre 600 y 700 pozos por año. “Eso cambia totalmente la producción del país”, enfatizó Marín.

En este sentido, recordó que YPF opera más de 16.000 pozos, sumada la reciente adquisición de áreas a TotalEnergies en Vaca Muerta, y que la empresa acumula inversiones históricas equivalentes a US$220.000 millones.

La lógica detrás de esa concentración es clara: “Como accionistas, quieren que invirtamos en Vaca Muerta y no en campos maduros. Estos activos tienen costos de producción cercanos a US$5 por barril, contra 25 en los yacimientos convencionales. Por eso YPF se debe dedicar pura y únicamente al desarrollo no convencional ”, indicó.

Luego se refirió a la relación que mantiene con el presidente Javier Milei. “Yo siempre comento que tu jefe te tiene que decir el qué y el cuándo, no el cómo. Yo no lo conocía a Milei, pero me mandó un mensaje que me dijo: ‘Generá valor para YPF’”, dijo. En ese sentido, reiteró su consigna “YPF 4x4” y su intención de cuadruplicar el valor de la compañía en cuatro años.

Horacio Marin: “YPF será el tractor de la economía argentina”

“No me pongas una pared, no me pongas un terreno complejo que lo vamos a pasar igual. Estamos seguros de que vamos a cumplir el objetivo”, dijo.

Uno de los pilares de ese plan es el proyecto Vaca Muerta Sur (VMOS), un oleoducto que demandará más de US$2000 millones de inversión que permitirá evacuar la producción hacia puertos de exportación en Río Negro. “Con este proyecto podremos exportar hasta US$20.000 millones. Solo en 2030 generará US$17.000 millones adicionales”, estimó.

El otro gran frente es el desarrollo de GNL. YPF se asoció con la italiana Eni y la angloholandesa Shell para un proyecto de wet gas [gas húmedo] que combina producción de gas y petróleo, lo cual hace más rentable el proyecto.

“La Argentina tiene ventajas sobre Estados Unidos gracias a Vaca Muerta, a nuestra eficiencia y a la nueva ley de GNL. Este proyecto demandará US$25.000 millones y será el project finance más grande de nuestra historia. Puede aportar US$350.000 millones en exportaciones en las próximas décadas”, detalló.

Marín también hizo hincapié en el cambio cultural dentro de la empresa. “El gran cambio por el cual hoy tenemos resultados extraordinarios no está solo en la rentabilidad, sino en la emoción. En YPF la gente va a trabajar con pasión. El 70% de los empleados declaró estar dispuesto a dar la milla extra para cumplir el objetivo país”.

Como ejemplo de eficiencia, destacó la reconversión de la refinería de La Plata, que pasó de estar entre las menos productivas del mundo a ser premiada como la mejor de América Latina. “Cuando llegamos, una parada de planta tardaba 50 días. Este año la completamos en 25, con el mismo personal. Eso es cambiar la productividad de Argentina”, señaló.

Horacio Marin, presidente y CEO de YPF, en el Foro Argentino de Inversiones

La apuesta tecnológica, dijo Marín, también es central en su estrategia. Con los Real Time Intelligence Centers, YPF monitorea operaciones en tiempo real, desde perforación en Vaca Muerta hasta la red de estaciones de servicio. “Hoy podemos ajustar precios segundo a segundo en 1750 estaciones, según la demanda. Es un cambio cultural que nos da cientos de millones en ganancias”, destacó.

De cara a 2031, la meta es que YPF se convierta en una de las 20 mayores compañías energéticas del mundo, la número uno de la Argentina y la mayor productora no convencional fuera de Estados Unidos. La visión incluye un fuerte componente humano: programas de capacitación en Vaca Muerta para más de 10.000 nuevos operarios y becas internacionales para jóvenes ingenieros. “No hay curita que justifique un metro cúbico de petróleo. Queremos operarios capacitados y seguros”, remarcó.

Al cerrar su intervención, Marín fue categórico: “Estamos construyendo una compañía capaz de liderar el futuro energético de la Argentina. YPF va a ser un tractor que arrastre al resto de la industria. Si cumplimos este camino, el país podrá dar un salto histórico en exportaciones, empleo y desarrollo”.