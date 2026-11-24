YPF avanza con su plan de inversiones por US$44.000 millones para desarrollar la zona norte de Vaca Muerta. La petrolera de mayoría estatal presentó este martes la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para Narambuena, un proyecto que comparte en partes iguales con la estadounidense Chevron y que contempla desembolsos por US$11.688 millones a lo largo de los próximos 21 años.

Es la segunda de las tres solicitudes que la compañía que conduce Horacio Marín anunció a principios de noviembre, cuando presentó los resultados financieros del tercer trimestre. En conjunto, las iniciativas abarcan cinco áreas de la formación no convencional y contemplan la perforación de unos 2200 pozos en un horizonte de inversiones de 26 años.

Narambuena está ubicada en la provincia del Neuquén y es operada por YPF, que comparte la titularidad del área con Compañía de Desarrollo No Convencional SRL, a través de la cual participa Chevron.

“La iniciativa tiene como objetivo desarrollar un proyecto de petróleo shale con producción de gas asociado, alcanzando un plateau de producción estimado de aproximadamente 80.000 barriles de petróleo por día entre 2035 y 2045, junto con una producción de gas asociada de aproximadamente 3 millones de metros cúbicos diarios”, informó YPF en un comunicado.

Para alcanzar esos niveles de extracción, las compañías prevén perforar 606 pozos durante la vida del proyecto. Según las estimaciones de la petrolera, Narambuena generará exportaciones por aproximadamente US$33.000 millones entre 2027 y 2059, y unos 2970 puestos de trabajo directos durante los picos de actividad de las etapas de construcción y producción.

El proyecto representa algo más de una cuarta parte de las inversiones anunciadas por YPF para el desarrollo del norte de Vaca Muerta. La apuesta de la petrolera es alcanzar, junto con sus socios en las cinco áreas, una producción estimada de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

Las otras iniciativas que forman parte de ese plan comprenden los yacimientos de Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, La Escalonada y Rincón de la Ceniza. En los dos primeros, YPF tiene una participación del 65%, mientras que Vista posee el 35% restante.

La estructura societaria es más amplia en La Escalonada y Rincón de la Ceniza. En ambos bloques, Shell tiene el 45%; YPF participa con el 25%, a través de Vaca Muerta Inversiones, una sociedad íntegramente controlada por la petrolera; Pluspetrol posee el 20%, y la provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), el 10%.