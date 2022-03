Discrecionalidad y saqueo del Estado

En un editorial publicado en noviembre pasado, cuando faltaba una semana para las elecciones generales y tras haber perdido el oficialismo en las PASO, remarcábamos la enorme discrecionalidad con que se ejecutaban los envíos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Destacábamos entonces que el gobierno nacional estaba haciendo un uso descarado de esas remesas al beneficiar ampliamente a los distritos que comulgan ideológicamente con él y especialmente a los que, dentro de ese sector político, habían tenido una mala performance electoral.

Santa Fe, La Pampa y Chubut fueron para entonces las provincias que mayores aportes recibieron . A ellas hay que agregar una decisión administrativa que para aquella época preelectoral reforzó las arcas del gobierno bonaerense en 15.000 millones de pesos. Contrariamente, recibieron menor cantidad de fondos distritos como Córdoba, alejado del kirchnerismo, y Mendoza, Jujuy, y Corrientes, todos ellos gobernados por la UCR. El caso de La Pampa, donde gobierna el PJ, es inaudito: recibió más del doble de ATN que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en manos de Juntos por el Cambio.

A los ATN se ha sumado el año último un festival de bonos, subsidios, sobreejecución de partidas y políticas prebendarias rayanas en el absurdo

El caso de Corrientes es todavía más grave: no solo fue la provincia que menos ATN recibió de todo el país en 2021, sino que el gobierno nacional ni siquiera la asistió en tiempo y forma este año cuando se desataron los pavorosos incendios que consumieron buena parte del territorio provincial . No hubo para los correntinos ni dinero ni apoyo de ningún tipo de parte de las autoridades nacionales, que solo reaccionaron ante las numerosas críticas y lo hicieron tarde y mal. Difícil olvidar el desubicado y extemporáneo viaje a Barbados del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, acompañando al Presidente, y sus declaraciones posteriores tratando de justificar el porqué de semejante ninguneo a un distrito que tanta ayuda necesitaba.

Un gobierno que dice estar del lado de la gente lo único que demuestra es discriminarla mediante el reparto grosero de dineros públicos como premio a lealtades políticas. A los ATN se ha sumado el año último un festival de bonos, subsidios, sobreejecución de partidas y políticas prebendarias rayanas muchas veces en el absurdo.

Se espera de los gobernantes que sepan priorizar las urgencias y demostrar que trabajan para el bien de todos y no de grupúsculos ideológicamente afines

Ese despropósito quedó plasmado en la Memoria de Estado que la Jefatura de Gabinete presentó el 1º del actual, al comenzar un nuevo año parlamentario. Allí se confirma que los distritos cercanos al gobierno nacional fueron los que mayores aportes de ATN recibieron el año pasado . Encabeza la lista Catamarca, seguida de La Rioja, Formosa, Santa Cruz, La Pampa y Santiago del Estero.

En tanto Córdoba, Mendoza y Corrientes, en orden decreciente, ocupan los últimos puestos.

Medido el aporte per cápita, mientras Corrientes recibió 250 pesos en concepto de ATN para una población de 1,2 millones de habitantes, Mendoza obtuvo 300 pesos, con dos millones de pobladores.

Paradójicamente, distritos que tienen entre 350.000 y 600.000 habitantes recibieron 4000 pesos per cápita, en el caso de Catamarca; 3600 en el de La Rioja, y 2700, en el de Formosa.

Es hora de dejar de jactarse de un supuesto “Estado presente”, que no ha podido ni puede serlo porque ha sido saqueado