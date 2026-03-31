Crece el nerviosismo en el grupo de gobernadores aliados a Milei por las “promesas incumplidas”

CÓRDOBA.- “Estamos empezando a ponernos nerviosos”, afirman desde una de las gobernaciones peronistas que más cooperaron en el Congreso con La Libertad Avanza (LLA). Y el nerviosismo es contagioso. El rol de los legisladores que responden al tucumano Osvaldo Jaldo, al catamarqueño Raúl Jalil y al salteño Gustavo Sáenz es clave para que, con sus presencias o ausencias, el oficialismo nacional avance con leyes que le son de interés. El nerviosismo que mencionan se vincula con que, una vez más, hay “promesas incumplidas” por la Casa Rosada a lo que se suma la pérdida de recursos por la caída de la recaudación y, por ende, de la coparticipación.

Los tres mandatarios conforman un núcleo dialoguista que la Casa Rosada suele priorizar. Antes de las elecciones legislativas tomaron distancia con los libertarios, pero después volvieron a las alianzas. En el caso de Sáenz, además, viene profundizando sus críticas al kirchnerismo y confrontando directamente con Cristina Kirchner.

LLA volverá a necesitar de su ayuda para avanzar en las reformas que ingresaron al Congreso en los últimos días. “Todo lo que mandan tiene que ver con lo que les interesa a ellos, no abren el juego a las provincias. Cero federalismo. Ningún guiño a temas que son de interés del interior”, plantea uno de los gobernadores del NOA a LA NACION. Por ejemplo, el jueves pasado el Ejecutivo envió la “Ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger desde 2024, que propone la eliminación de más de 70 normas.

Poco antes de conversar con este diario, según cuenta el gobernador norteño, había tenido un diálogo tenso con un funcionario nacional a quien venía buscando hacía varios días por un reclamo específico. “La mayoría de las veces no saben lo que pasa en las provincias, no vienen al interior, no conocen en detalle los problemas que muchas veces se atraviesan”, enfatiza.

Respecto de los reclamos por infraestructura −liderados por el arreglo de las rutas− la respuesta de Nación pasa porque ya se autorizaron licitaciones, las que continuarán en el marco del proyecto Red Federal de Concesiones, que prevé transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de tramos de la red vial nacional con el objetivo de reducir el déficit y equilibrar las cuentas públicas.

Sáenz, Jaldo y Jalil tuvieron varias reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli. Mantienen buen diálogo institucional con él, pero advierten que en cuestión de fondos debe esperar que lo habiliten.

En las últimas semanas LA NACION viene planteando la preocupación de las provincias por el debilitamiento de su frente fiscal. Los economistas que siguen sus números estiman que ya habrían caído en déficit. En febrero, los giros de coparticipación nacional a Salta, Tucumán y Catamarca registraron una caída real interanual de 3,2%, 5% y 5,3%, respectivamente. Aunque esas contracciones están por debajo del promedio general.

En lo que va del año, Salta recibió $7500 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y Catamarca con $2500 millones. Para Tucumán no hubo ATN.

Al igual que en el resto de las jurisdicciones, la menor disponibilidad de recursos complica las negociaciones salariales con los sindicatos provinciales. Incluso dos de las tres provincias aliadas en el NOA −Salta y Catamarca− cuentan con proyectos mineros, uno de los sectores de la economía que muestra datos de crecimiento.

Desde los tres distritos insisten en que con la caída del poder adquisitivo aumentan las demandas sobre servicios provinciales como educación y salud, por lo que también deben incrementarse esas partidas. Además, enfatizan, ya vienen financiando otros programas de los que la Nación se retiró.

Reclamo de Cornejo

El mendocino Alfredo Cornejo, aliado electoral de LLA, cuestionó el régimen de coparticipación por favorecer a provincias sin actividad económica propia y reclamó un paquete integral de reformas. Habló en la Insurance Week, organizada por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro.

Cornejo, junto a Luis Caputo en el 7° Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2026 Marcelo Aguilar

Sobre la coparticipación, Cornejo aseguró que el esquema vigente es “perverso” porque penaliza a las provincias que generan actividad económica y recaudan ingresos propios, mientras subsidia a aquellas que no lo hacen. A su entender, esta distorsión estructural no puede analizarse de forma aislada. Enfatizó que Mendoza lleva “años de equilibrio fiscal” en un contexto en que eso era “contracultural”.

“La Argentina no puede depender de un presidente, sino de un sistema institucional sólido”, añadió. Como un mérito de Nación es el haber instrumentado reformas “sin ruptura de contratos, lo que envía una señal positiva al mercado”.