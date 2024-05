¿Están los smartphones destruyendo la infancia?

Escuchar

WASHINGTON.- Tiene sentido señalar que pasar mucho tiempo frente a la pantalla puede interferir en el desarrollo de los niños. Pero la ciencia no está clara.

En el siglo XXI, la vida estadounidense se vive con los hombros encorvados, la cabeza gacha y los ojos pegados a la pantalla de un teléfono inteligente. Puede parecer una exageración, pero no enorme. Nueve de cada 10 estadounidenses poseen uno de estos dispositivos; entre los adolescentes, casi 1 de cada 5 dice que usa las redes sociales “casi constantemente” .

Lo que los datos también muestran es que la explosión del uso de teléfonos celulares ha coincidido con una crisis de salud mental entre los jóvenes, a quienes se ha denominado la “generación ansiosa” en el título de un nuevo libro del psicólogo social Jonathan Haidt. El 42% de los estudiantes secundarios, según un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 2021, informaron sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza. El 18% dijo que había elaborado un plan de suicidio durante el año pasado. Especialmente las adolescentes corren riesgo.

Es necesario abordar esta crisis, lo que significa que es necesario comprender el vínculo preciso entre el uso del teléfono celular y la angustia mental.

Haidt y otros han argumentado, de manera plausible, que la conexión es de causa, no de mera correlación. Durante las etapas críticas del desarrollo, los niños necesitan exponerse a una amplia gama de experiencias, incluidas algunas riesgosas. Desde este punto de vista, los teléfonos son “bloqueadores de experiencias” , que impiden que los niños tengan interacciones (pelear y luego hacer la paz, por ejemplo, o simplemente resolver viejos problemas) que desarrollan madurez y resiliencia. Mientras que la interacción social en línea puede ser anónima, fugaz o ambas cosas, la conversación cara a cara enseña señales sociales y los encuentros en persona pueden conducir a relaciones sostenidas.

Sin embargo, hay un problema. La ciencia sobre todo esto es menos que segura. Por cada estudio que fundamenta un vínculo causal entre la crisis de salud mental y el uso de teléfonos celulares, hay otro estudio que no lo demuestra. Los análisis de los mismos conjuntos de datos que algunos académicos han interpretado como que muestran que los teléfonos son los culpables de las luchas de los adolescentes y preadolescentes han arrojado resultados contradictorios. Las redes sociales explican solo pequeñas cantidades de la variación en los síntomas depresivos entre los adolescentes; según un hallazgo, el uso de la tecnología digital produce menos efectos en la salud mental que comer patatas.

Quizás la conclusión más notable, a la que se llegó en una revisión de 37 estudios publicados en una revista de la Asociación de Psicología de los Estados Unidos, es sobre el estado de la investigación en sí: básicamente, es deficiente. Esto se debe en parte a la dificultad de crear un grupo de control; ningún científico social puede reunir un conjunto de niños nacidos en la década de 2000 que no usaron teléfonos inteligentes para compararlos con sus pares adictos a los dispositivos . Y es en parte porque las empresas de redes sociales no publican datos detallados que podrían ser claves para un análisis más riguroso.

Otro defecto, bien descrito por Pete Etchells, podría ser que las preguntas que hacemos son simplemente demasiado amplias, porque ni “redes sociales” ni “salud mental” significan simplemente una cosa. Hacer scrolling a través de hilos en X es diferente de una interacción prolongada uno a uno a través de mensajes directos; iniciar sesión después de la escuela es diferente a iniciar sesión durante la escuela; cuatro horas al día es diferente a una hora al día; un adolescente bien adaptado podría reaccionar de manera diferente a un flujo constante de fotos seleccionadas en bikini que un adolescente que ya lucha con problemas de imagen corporal. Las investigaciones también apuntan a la posibilidad de que el impacto de las redes sociales sea más profundo durante ciertas “ventanas de sensibilidad” del desarrollo.

Por tanto, hay margen para el progreso. En lugar de preguntas generales como “¿Está causando el tiempo frente a una pantalla una crisis de salud mental en los niños?”, los investigadores podrían centrarse en preguntas específicas como “¿De qué tipo de tiempo frente a una pantalla estamos hablando? ¿Qué tipo de salud mental? ¿Qué clase de niños?

Todo lo anterior llega a lo que aún no sabemos sobre las redes sociales. Pero también vale la pena recordar lo que sí sabemos. El juego al aire libre es bueno para los niños. Pasar tiempo con la familia es bueno para los niños. También lo son prestar atención en la escuela y dormir lo suficiente. Y no hay duda de que los teléfonos obstaculizan al menos algunos de estos hábitos saludables : el tiempo promedio diario frente a una pantalla por persona joven sigue aumentando, pero cada día todavía contiene 24 horas. Este efecto (llámese desplazamiento, sustitución o costo de oportunidad) merece consideración, incluso si no sucede nada intrínsecamente dañino en las pantallas que ocupan tantas horas y dominan tanta atención.

Una visión positiva de cómo es una infancia saludable es tan importante como una visión negativa de los hábitos que se deben evitar relacionados con la tecnología. Para profesores, padres y legisladores preocupados por la crisis de salud mental muy real que afecta a los jóvenes del país, articular esa visión podría ser el mejor punto de partida.

The Washington Post