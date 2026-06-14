El desesperado pedido de Juli Savioli, la exnovia de Gaspi: “¿Está confirmado?”

La inesperada muerte de Gaspi a sus 23 años en un accidente aéreo en Brasil generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde se expresaron famosos de varios ámbitos distintos para darle el último adiós al youtuber. Antes de eso, fue su propia exnovia Juli Savioli quien habló al respecto y expresó un desesperado pedido.

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió una selfie donde se observa apenas una pequeña parte de su cara, la cual se puede ver que está conmovida. Junto a esto, escribió: “Gente por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién, por favor. Alguien sabe si esto es real, ¿si está confirmado?”.

Juli Savioli se mostró desesperada por corroborar la noticia apenas comenzó a mencionarse lo ocurrido Captura Instagram

De esta manera, Savioli buscó corroborar la información que se viralizó durante los primeros minutos, ya que no se sabía si realmente había ocurrido o si se trataba de una fake news, las cuales son más comunes hoy en día con el avance de la IA. Una vez se confirmó la noticia, la reconocida humorista no volvió a publicar nada más en sus redes sociales, algo entendible al tener 24 años y enterarse que quien fuera su pareja durante un largo período de tiempo falleció.

Cómo fue la relación de Gaspi y Juli Savioli

Los creadores de contenido estuvieron en pareja entre 2022 y 2023, y el vínculo se hizo público tras una propuesta de noviazgo en uno de los shows del youtuber frente a una multitud. En octubre de 2022, durante la Argentina Game Show, Gaspi subió al escenario principal frente a miles de personas y, mediante una videollamada proyectada en pantallas gigantes, le preguntó formalmente a Juli Savioli si quería ser su novia.

El día que Gaspi le preguntó en vivo a Juli Savioli si quería ser su novia

La relación llegó a su fin en abril de 2023, luego de que diferentes rumores de infidelidad de parte del youtuber salieran a la luz. Estas versiones circularon ampliamente en redes sociales y generaron una fuerte exposición mediática que incluso llevó a Gaspi a alejarse temporalmente de las plataformas digitales.

Gaspi y Juli Savioli no fueron pareja durante mucho tiempo, pero el furor de las redes los hizo tendencia Archivo

El noviazgo entre Juliana Savioli y Gaspar Prim Díaz fue una relación muy seguida por sus fans y los jóvenes en redes sociales, ya que ambos pertenecían a “mundos distintos” dentro de las plataformas de contenido: ella por ese entonces hacía modelaje, danza y humor absurdo, mientras que él realizaba entrevistas picantes y transgresoras en la calle.

Tiempo después, ella abrió su corazón sobre la separación y reconoció que el proceso fue duro, especialmente con tanta gente que opinaba y hacía. “Pasé por momentos bastante psicológicos, depresivos tras la ruptura”, reveló. La situación se amplificó al volverse viral en X y TikTok, y para afrontarlo Juli aplicó la “disociación”, o como ella misma lo describía, “fingir demencia”.

Juli Savioli actualmente está en pareja con el reconocido humorista Alex Pelao.

El último adiós a Gaspi en redes sociales

Con motivo de su éxito en redes sociales, lo que lo convirtió en uno de los youtubers argentinos más exitosos en el período que se mantuvo activo, Gaspi se convirtió en una persona muy querida y eso provocó que el último adiós sea masivo.

Entre ellos, hay varios destacados como Davoo Xeneize, quien escribió: “Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares”.

Davoo Xeneize fue uno de los primeros en expresarse sobre la muerte de Gaspi Captura X

En la previa al partido entre Países Bajos y Japón por el Mundial 2026, el periodista deportivo Sebastián “Pollo” Vignolo se sumó a los mensajes de despedida desde la señal de ESPN en Disney+. Al respecto, expresó: “Conmovidos hoy en la Argentina por el fallecimiento de Gaspi con tan solo 23 años. Toda una vida por delante, youtuber argentino, muy querido, una gran persona. Nuestro respeto y saludo para su familia, y en nombre de todos sus colegas comunicadores, lo sentimos muchísimo”.

El Pollo Vignolo envió sus condolencias para la familia de Gaspi

Ibai Llanos, El Rubius, Jordi Wilder, Bizarrap y Nicki Nicole también se expresaron en sus redes y mostraron conmoción. A su vez, Gaspi había estrenado una serie en Blender dos semanas antes de este trágico accidente, y desde el streaming hicieron llegar sus condolencias.

El adiós de Blender a Gaspi

“Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo”, escribieron junto a una foto de Gaspi.