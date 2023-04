Prioridad al peatón

escuchar

Los peatones son los actores más vulnerables en el tránsito, más del 20% de todas las víctimas mortales en la Argentina . La ley ampara al peatón, pero en general los conductores locales están muy lejos de darles el lugar que les corresponde. Se estima que apenas el 12% se comporta adecuadamente, a diferencia de otros lugares del mundo en que los peatones son respetados a rajatabla.

En la Argentina muchos peatones desconocen que los conductores están obligados a darles prioridad en sendas peatonales y esquinas con el semáforo a su favor. A todos los peatones, y no solo a los adultos mayores o a las madres que empujan un cochecito. Por eso, cuando uno cada tantos conductores baja la velocidad y les concede el paso, muchos tienen un gesto de agradecimiento por lo que entienden erróneamente que es un favor o una cortesía.

En los últimos años, además, la nutrida presencia de motociclistas y ciclistas ha complicado aún más el escenario en un duelo muchas veces fatal entre los rodados y los peatones, sorprendidos por las altísimas velocidades de circulación, la falta de respeto a los semáforos y las dobles manos de bicisendas.

La ONG Luchemos por la Vida trabaja insistentemente en la concientización con su campaña publicitaria “Darle al peatón su prioridad” .

Los controles y las sanciones son claves. El sistema de scoring solo quita puntos cuando no se respeta un semáforo o el límite de velocidad. ¿Cuántas actas se labran a conductores que no respetan a los peatones? ¿Es que acaso no ponderamos la gravedad de tamaña infracción y sus consecuencias? Las autoridades deben también asumir este compromiso si queremos reducir los índices de lesiones y muertes de peatones. Legislar y controlar sobre velocidades máximas que no superen los 30 km/h en zonas urbanas, instalar reductores de velocidad, señalizar y mantener adecuadamente las sendas peatonales son solo algunas de las tareas que las autoridades deberían priorizar.

LA NACION