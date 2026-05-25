Murió un niño que andaba en bicicleta por la colectora de la Panamericana: bajó a la vía principal y fue atropellado

Este domingo por la noche, un niño de unos ocho años que circulaba en bicicleta junto a otros chicos por la colectora de la autopista Panamericana murió tras ser atropellado por un auto a la altura del kilómetro 43,5, mano a Pilar. Según las primeras informaciones, el menor descendió a gran velocidad desde una lomada e ingresó al carril central de la transitada vía.

La tragedia vial ocurrió cerca de las 20, según el medio local Pilar a Diario. Por causas que aún son materia de investigación, el niño bajó por el sector parquizado desde la traza secundaria del Acceso Norte e irrumpió en la vía principal de la autopista, donde fue embestido por un automóvil Volkswagen Vento cuyo conductor no logró frenar a tiempo.

La víctima murió en el lugar. Personal del SAME acudió minutos después y constató el fallecimiento. Según los medios locales, el conductor del Vento, un joven de 29 años domiciliado en Derqui, quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como homicidio culposo.

Un niño transitaba con su bicicleta por la colectora de la Panamericana, bajó a la vía principal y fue atropellado

En el operativo trabajaron efectivos de Defensa Civil, Policía Vial de Pilar, Gendarmería y personal de Autopistas del Sol.

El hecho provocó importantes demoras y complicaciones en el tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje sobre la autopista. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que buscará determinar cómo se produjo el accidente y establecer eventuales responsabilidades.

Triple choque fatal en la Panamericana: murió un hombre de 61 años

Días atrás, un hombre de 61 años murió luego de que el utilitario en el que viajaba colisionara contra otro vehículo en la autopista Panamericana, sentido a provincia. Hubo, además, un tercer rodado involucrado en el múltiple accidente, que tuvo lugar a la altura del kilómetro 16,5, frente a Debenedetti.

El conductor de uno de los primeros rodados implicados, identificado como Gerardo Rafael Dattero, falleció en el acto como consecuencia del fuerte impacto, mientras que otra persona resultó gravemente herida. La UFI Vicente López Oeste intervino en el caso e imputó por homicidio culposo a dos jóvenes de 28 y 19 años.

Otro accidente en la Panamericana

En las últimas horas, un particular incidente ocurrido en el Acceso Norte provocó grandes complicaciones para circular en la zona. Un camión que transitaba este sábado a la madrugada tuvo un desperfecto técnico, chocó contra un puente peatonal y lo derribó. La estructura cayó sobre otro vehículo de carga que pasaba por allí y cortó el tránsito en ambas manos de la vía. A media mañana, se reportaba una demora de dos horas en el lugar.

Perdió el control del camión en la Panamericana, chocó contra un puente y lo derribó.

El accidente ocurrió durante las primeras horas del día a la altura del partido de Escobar, donde un camión de color azul que transportaba arena, según las primeras versiones, pinchó un neumático, perdió el control e impactó contra uno de los pilares de la estructura, que cayó sobre otro, de color verde y gran altura.