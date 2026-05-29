Santa Fe: murieron dos policías cuando el auto en el que viajaban a hacer un operativo chocó contra un camión

SANTA FE.- Una subcomisaria y un oficial de la Policía de Santa Fe murieron cuando el vehículo oficial en el que viajaban, en el marco de una investigación en el norte de la provincia, chocó contra la parte trasera de un camión. Un tercer uniformado resultó gravemente herido.

El siniestro ocurrió esta madrugada a la altura del kilómetro 55 de la ruta nacional 98, en jurisdicción del departamento Vera, en el extremo norte de la provincia, cuando el personal policial se los efectivos se desplazaba hacia la ciudad de Avellaneda, cercana a Reconquista, en un operativo relacionado con el microtráfico de estupefacientes que estaban investigando.

El mortal choque se produjo cuando el vehículo oficial en el que viajaban los policías chocó contra la parte trasera de un camión que, por razones que se investigan, se encontraba a unos 30 metros del semirremolque y sin ocupantes al momento del hecho.

El auto en el que viajaban las víctimas chocó contra la parte trasera de un camión Gentileza

El impacto fue de tal violencia que el automóvil Renault Logan, perteneciente a la Policía de Investigaciones (PDI) quedó con su frente prácticamente destruido.

Cuando arribaron al lugar los servicios de emergencia comprobaron que había fallecido en el acto la jefa de Microtráfico de la Unidad Regional con sede en San Cristóbal, identificada como Milena Martinuzzi, de 44 años.

Los otros dos efectivos de la PDI que la acompañaban fueron trasladados de inmediato al hospital de Reconquista, donde minutos después se confirmó la segunda víctima mortal. Se trata de Pablo Mansilla, de 49 años, oriundo de Tostado.

El subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad provincial, Sebastián Montenote, confirmó a la prensa local que el automóvil de la PDI se dirigía hacia el noreste de la provincia, más precisamente a Avellaneda, a realizar un allanamiento por microtráfico.

Y precisó: “El acoplado no estaba señalizado, según la primera información que tenemos. Todo esto es muy provisorio, estamos investigando y tratando de establecer cuál fue la mecánica exacta del accidente”.

Montenote agregó: “Tanto el gobernador, Maximiliano Pullaro, como el ministro de Seguridad, Pablo Coccochioni, están en conocimiento desde el primer momento de esta situación. Nos pidieron que acompañemos a la familia y a la institución toda en este momento tan triste”.