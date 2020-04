Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, analiza incluir a la instituciones educativas de gestión privada en los programas de ayuda que el Poder Ejecutivo brinda a las empresas para que puedan pagar los salarios a sus empleados en el marco de la pandemia de coronavirus Crédito: Silvana Colombo

Nicolás Trotta , ministro de Educación de la Nación , adelantó que el Gobierno analiza incluir a la instituciones educativas de gestión privada en los programas de ayuda que el Poder Ejecutivo brinda a las empresas para que puedan pagar los salarios a sus empleados en el marco de la pandemia de coronavirus . El objetivo, en este caso, sería cooperar con las escuelas que no puedan abonar la totalidad de los sueldos docentes debido a que muchas familias no pueden pagar las cuotas por la caída en sus ingresos.

"Venimos conversando que los colegios, que algunos tienen subsidios, puedan participar de las herramientas que da el gobierno a pequeñas y medianas empresas para que puedan tener un tránsito en el medio de esta realidad social y económica compleja", indicó el funcionario en diálogo con Canal 13 .

El beneficio sería para " aquellas instituciones donde ha mermado el pago de las cuotas , y eso implica imposibilidad para pagar los salarios", siempre y cuando, aclaró el ministro, los trabajadores estén registrados bajo relación de dependencia.

La idea es " que se pueda descomprimir el pago de cuotas para las familias que no pueden garantizar su ingreso " y "que ese alivio no tenga ningún impacto entre el vínculo del estudiante y la educación", explicó Trotta.

Para ello, el ministerio implementó "un canal de comunicación para supervisar el compromiso de las cuatro instituciones que nuclean a todos los colegios". De esta manera, las escuelas privadas se sumarían a los programa de pago de una parte de los salarios a empresas que impulsó el Gobierno esta semana, en el marco del programa estatal de Asistencia al Trabajo .

"Hay una porción de escuelas que tiene subsidios y en algunos casos llegan al 100% de todo el plantel docente. Hay otras, como Ciudad de Buenos Aires, que varía entre el 40 y 10%", informó el funcionario, sobre el financiamiento actual de las escuelas.

Ayer, Trotta participó por primera vez del gabinete económico que analiza la implementación de medidas de ayuda y asistencia a las familias y a las empresas.

Según consignó la agencia Télam , en la reunión, el titular de la cartera educativa planteó que " hay que abordar la situación durante la cuarentena de los colegios privados que están cerrados " y postuló la posibilidad de "diferir los pagos de cuotas en determinados colegios mientras siga el aislamiento para luego abonarse sin punitivios".

Trotta le explicó al gabinete económico que está dialogando esos temas con las cámaras del sector y sostuvo que también se trabaja en " garantizar los sueldos de los docentes ", y señaló que "podría haber una eventual ayuda a algunos establecimientos a través de subsidios".

Inicio de clases

Horas más tarde, el ministro participó de la Comisión de Educación del Senado . Por videoconferencia, reiteró que no existe una fecha para que se reanuden las clases y sostuvo que ello ocurrirá cuando "no haya riesgo para la salud para la comunidad educativa".

"No tenemos un escenario posible. Trabajamos en distintas instancias: que se vuelva en junio, en julio, en agosto, en septiembre. Pero no tenemos certeza de cuándo va a ser. No la tiene el mundo", expresó.