¿Qué significa educar para el futuro? La nueva edición de Semana 21 en Córdoba, celebró el talento y la innovación

Un ecosistema vibrante, un planteo que moviliza y una propuesta educativa que favorece las conexiones de valor. El Campus de Universidad Siglo 21, en la ciudad de Córdoba, se cargó de energía para Semana 21, un encuentro de tres intensas jornadas que reunió a 14.000 estudiantes, egresados, investigadores, educadores, emprendedores, empresas y gobierno.

El clima fue movilizador: grupos de estudiantes conversaban de sus próximos proyectos, recorrían las muestras que los rodeaban y celebraban el trabajo de sus compañeros. En las diferentes jornadas pudieron conversar con Gastón Ugarte, Director de Arte en Pixar Animation Studios, el tucumano que desde hace casi 20 años crea los mundos que habitan los personajes de los films más entrañables. Dialogar con Sofía Jobs, especialista en empleabilidad y autora del libro Qué hacemos con lo que somos. Asistir a las charlas de Carli Jiménez, músico, productor y emprendedor, o de Alfonso Cattaneo, especialista en marketing digital. Además, Federico Robello, streamer y emprendedor de apenas 22 años, compartió su experiencia y su visión acerca de creatividad, innovación y desarrollo profesional.

Las temáticas pusieron el foco en los debates más relevantes del momento: inteligencia artificial y automatización, transformación de la cultura organizacional y trabajo híbrido, innovación sostenible y economía circular, aprendizaje disruptivo, diversidad e inclusión, economías creativas y deep tech, con el objetivo de plantear soluciones basadas en conocimiento para anticipar los cambios que modelan los escenarios laborales del futuro.

Leonardo Medrano, Secretario General de Academia y Desarrollo de Universidad Siglo 21.

El observatorio del futuro de la educación

La universidad -que ya celebra 30 años- está constantemente repensando el futuro. Es un tema tan relevante que crearon un Observatorio de Futuro: un grupo de investigadores que analiza empresas, hace mediciones todos los años con distintas industrias, e indaga las skills que son necesarias para el funcionamiento de las organizaciones. No sólo para adecuar la currícula de una universidad sino también para desarrollar a tiempo las carreras del futuro.

“Una competencia que está entre las más demandadas es la Learnability, que no sólo es la capacidad de aprendizaje de lo nuevo sino también la capacidad de desaprender lo viejo. Porque siempre, históricamente, la experiencia previa te preparaba para los desafíos futuros pero en esta época ya no es siempre así. Ha cambiado el paradigma. Entonces es importante tener gente que pueda tolerar la incertidumbre, que sepa aprender nuevas skills, y tener un cambio de mindset rápido", explica Leonardo Medrano, Secretario General de Academia y Desarrollo.

Y luego habla de los pilares: las competencias que son transversales, independientemente de la carrera elegida. “En primer lugar, la tecnología, y las ciencias de datos, cómo interpretarlos, cómo usarlos para automatizar procesos. En segundo lugar, la innovación y la creatividad, que antes estaban reservadas a un área de una empresa, y hoy están distribuidas en todos los niveles de una organización. El tercero tiene que ver con los negocios. Hoy tanto un médico o un abogado como un emprendedor tienen que tener nociones de modelos de negocio, saber cómo hacer para que sea exitoso y sustentable en el tiempo”, sostiene Leonardo.

Y el último elemento son las softs skills o las habilidades humanas. “Cuando haces el ranking son curiosamente las más demandadas por las organizaciones. En los últimos años, la neurociencia y las ciencias del comportamiento permitieron desarrollar recursos para medir, desarrollar y entrenar esas skills. Nuestro modelo pedagógico está atravesado por todo esto”, afirma.

Tres jornadas para aprender, crear y conectar

Como en un festival, todo sucedía en simultáneo, mientras algunos eligieron asistir a una jornada de charlas TEDx en el auditorio, otros se preparaban para ingresar al desfile Estar de Moda o asistían a alguna de las charlas de los prestigiosos speakers.

Equipos interdisciplinarios participaron en Dinnova, una maratón de seis horas dedicada al diseño de soluciones para la salud.

La agenda de Semana 21 incluyó diversas iniciativas.

Feria 21 : un espacio para que emprendimientos emergentes compartan sus propuestas de valor.

: un espacio para que emprendimientos emergentes compartan sus propuestas de valor. Open Lab: una jornada de actualización, debate, reflexión y divulgación de proyectos de investigadores, estudiantes y egresados.

una jornada de actualización, debate, reflexión y divulgación de proyectos de investigadores, estudiantes y egresados. Ciencia 21: promovió el intercambio de conocimiento orientado al desarrollo social y económico.

promovió el intercambio de conocimiento orientado al desarrollo social y económico. Inspira 21: que reúne el Rally Creativo, un desafío de 24 horas que convocó a generar ideas innovadoras para la marca Vans; Estar de Moda, una pasarela en la que estudiantes de Diseño de Indumentaria y Textil presentaron sus creaciones; y Dinnova, una maratón de diseño de producto de seis horas.

Gastón Urgarte, Director de Arte en Pixar Animation Studios.

La formación constante como motor del cambio

Con el ícono de pelota de Toy Story en la remera, Gastón Ugarte es, en sí mismo, un testimonio de que el esfuerzo y la capacitación constante son claves para avanzar en el camino profesional. Con el acento de su Tucumán natal presente, y la sonrisa franca de quien ha logrado lo que se propuso, hizo un repaso por las dos últimas décadas de su trabajo en Pixar.

En su presentación pasaron: la ciudad de los muertos de Coco, los escenarios de Valiente, la mente de Riley de Intensamente o los mundos que visita Carl a bordo de su casita de globos en Up!, la nave de Lightyear y otros universos imaginarios que están anclados en la memoria de una generación completa. Es que Gastón imagina los mundos que habitan los personajes de los films más memorables. Sin embargo, su derrotero, que lo lleva desde los valles tucumanos a California, no fue lineal. Y destaca: “La formación es un mantra bastante importante en Pixar: continuar con el estudio, en una estructura de capacitación constante”.

Sobre el escenario en la Carpa de Ideas de Semana 21, enfatiza en el rol de los mentores. “Fueron todo para mí. Desde mi abuela, que me impulsó a seguir dibujando y a desarrollar mi don, a la gente que vas conociendo en los ámbitos laborales. Los mentores son todo. Te terminan formando como artista. y hoy yo soy mentor de otros artistas. Es muy grande eso”, explica.

Ante la clásica pregunta: ¿qué consejo le podés dar a quienes inician su carrera?, responde: “Lo que siempre les digo a los estudiantes es que un sueño sin ningún accionar es sólo un sueño. Vos no podes decir: “A mi me encantaría trabajar en Pixar”, nada más. Porque... ¿Qué estás haciendo hoy para trabajar en Pixar? Para que se te de algo así de difícil como entrar a Pixar hace falta una cuota de suerte -y tener las habilidades que están necesitando en ese momento para ese proyecto específico-. Pero qué puede hacer uno cada día, cada semana, cada mes más para acercarse a ese sueño. Eso es lo que hace la diferencia”, resume.

El cierre del evento tuvo lugar con el Campus Day, que reunió a más de 3.000 estudiantes. Durante la jornada, el Campus se transformó en un ecosistema de experiencias con conversatorios, actividades colaborativas y talleres de reflexión, además de dinámicas de baile y activación física. Como parte de la agenda, el Gabinete de Bienestar Psicológico de la Universidad ofreció una charla centrada en la importancia de descubrir y cultivar el propósito personal.

Semana 21 fue la prueba contundente de que hay instituciones y profesionales argentinos repensado la educación. Ante la pregunta: ¿Qué es la educación hoy?, Semana 21 comienza a ensayar respuestas en un encuentro que no teme mirar al futuro a los ojos.

