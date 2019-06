A 75 años del Día D, emoción y homenajes de líderes y veteranos

Veteranos del Día D, ayer, durante las celebraciones por el desembarco en Normandía Fuente: AP - Crédito: ANDREW MATTHEWS

La ceremonia en la costa sur inglesa para recordar el desembarco en Normandía reunió a 16 mandatarios, entre ellos Trump; hoy habrá más actos

PORTSMOUTH, Gran Bretaña.- Líderes de todo el mundo asistieron ayer en esta ciudad al primer día de conmemoraciones por el 75º aniversario del Día D, en un homenaje a las tropas que hicieron historia durante el desembarco en Normandía que precipitó la derrota definitiva de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

La ceremonia tuvo lugar en la misma playa del sur de Inglaterra donde una marea de soldados esperaban para cruzar el Canal de la Mancha con destino a las costas normandas, en el norte de Francia, para el desembarco aliado. Hoy continuará en Normandía.

De los más de 150.000 soldados que ese día pisaron suelo francés, más de 10.000 murieron, resultaron heridos o desaparecieron. De la ceremonia de ayer tomaron parte 300 de aquellos héroes, que recibieron el sostenido aplauso de los 16 líderes presentes, entre ellos el presidente norteamericano, Donald Trump, que cumplía una visita a Gran Bretaña. Los veteranos, de 91 a 101 años de edad, eran en su mayoría exmiembros de la Legión Real Británica.

"La generación de la guerra, la mía, es resistente y estoy encantada de estar hoy con ustedes en Portsmouth", dijo la reina Isabel II, de 93 años, que agradeció "el heroísmo, el valor y el sacrificio de quienes perdieron sus vidas" para defender "la causa de la libertad". Estuvieron además los jefes de Estado o de gobierno de Francia, Canadá, Australia, Bélgica, República Checa, Grecia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Eslovaquia, Dinamarca y Nueva Zelanda.

Y también la canciller alemana, Angela Merkel. "Que hoy pueda participar como canciller alemana y que defendamos conjuntamente la paz y la libertad es un regalo de la historia que tenemos que proteger y apreciar", dijo tras la ceremonia.

Sobre un gran escenario y durante más de una hora, se proyectaron imágenes de archivo del desembarco y se leyeron emotivos testimonios de los veteranos.

No faltaron los homenajes musicales, desde una banda de la guardia real británica con sus altos sombreros de pelo de oso negro hasta El canto de los partisanos, himno de la resistencia francesa.

Un silencio sepulcral se impuso mientras retumbaba el famoso discurso de 1940 del entonces primer ministro británico Winston Churchill conocido como "Lucharemos en las playas". Trump, por su parte, leyó la oración que el presidente Franklin Roosevelt transmitió por radio aquel día llamando a "liberar a una humanidad que sufre".

Los focos, sin embargo, estuvieron sobre los veteranos. Muchos no imaginaban que su heroica acción cambiaría el curso de la historia. "Tenía 18 años y esperaba algo así como una gran aventura, aunque sí, sabía que estaba pasando algo enorme", dijo el piloto británico Gregory Hayward, de 93 años.

Otros estaban asombrados por el reconocimiento pasadas tantas décadas. Como Harold Wilson, que se sorprendió cuando una joven familia francesa se detuvo en la celebración para agradecerle la liberación de su país. "Es increíble después de todos estos años", dijo Wilson, orgulloso de llevar la gorra de su unidad. "Me deja claro lo útil que fue".

Les Hammond, de 94 años, que aterrizó en la playa de Juno con un cuerpo de ingenieros mecánicos y eléctricos de Gran Bretaña, dijo que no le preocupaba que la presencia de varios líderes mundiales pudiera restarles atención a los veteranos.

"No me siento de ninguna manera como si fuéramos de segunda clase", dijo. "Lo que me pasó a mí no es importante", añadió. "No soy un héroe. Serví con hombres que lo eran. Tengo mucha suerte. Soy un sobreviviente".

Después de un sobrevuelo de honor de la Real Fuerza Aérea y un saludo de la Real Armada británica, los veteranos regresarán hoy a las playas francesas donde hicieron el desembarco histórico.

Testimonios de sobrevivientes

Tom Rice

Exactamente 75 años después de su histórica hazaña, el veterano paracaidista estadounidense Tom Rice, de 97 años, recreó ayer su salto sobre Normandía, y esta vez fue aclamado por una multitud. "¡Un hermoso vuelo, un buen salto, todo fue perfecto!", dijo el exparacaidista de la 101» División Aerotransportada de Estados Unidos al aterrizar en un campo al norte de Carentan (noroeste de Francia)

Marie Scott

Con solo 17 años, la británica Marie Scott fue una de las nueve operadoras de telecomunicaciones que transmitieron mensajes desde el cuartel general en Gran Bretaña a los soldados en el campo de batalla en las costas del noroeste de Francia. "Oíamos los disparos durante todo el tiempo que pasábamos mensajes y nuestro corazón estaba con esos hombres", recuerda Scott, hoy de 92 años

Edward Burke

El veterano comandante del Ejército norteamericano Edward Burke, de 99 años, y otros sobrevivientes se reunieron ayer en Francia con Rene Moreno y Nicholas Aaron, los actores que recrearon sus personajes en la serie de televisión Hermanos de sangre. "Este 75º aniversario es muy importante, seremos muy pocos cuando volvamos el año que viene", dijo Burke

El desembarco más famoso

¿Qué fue el Día D? El 6 de junio de 1944, fuerzas de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Francia atacaron a las tropas de la Alemania nazi en la costa del norte de Francia, en lo que se considera la mayor operación de la historia militar

El 6 de junio de 1944, fuerzas de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Francia atacaron a las tropas de la Alemania nazi en la costa del norte de Francia, en lo que se considera la mayor operación de la historia militar ¿Por qué se llamó así? Algunos piensan que el nombre de la operación militar hace referencia a "fecha de salida (departed date)" o "día de desembarco", pero en realidad la "D" en Día D no tiene un significado particular para la Operación Neptuno

Algunos piensan que el nombre de la operación militar hace referencia a "fecha de salida (departed date)" o "día de desembarco", pero en realidad la "D" en Día D no tiene un significado particular para la Operación Neptuno ¿Cuántos hombres participaron de la invasión? Cerca de 160.000 miembros de las tropas aliadas desembarcaron en Normandía. De esos, 73.000 eran de Estados Unidos y 83.000, de Gran Bretaña y Canadá. Se enfrentaron a unos 50.000 alemanes

