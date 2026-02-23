Activistas colgaron en el Louvre una foto del expríncipe Andrés tras su arresto

Un grupo de activistas colgó en el Museo del Louvre en París una foto del expríncipe Andrés y hermano del rey Carlos III de Reino Unido, Andrés Mountbatten-Windsor, que el jueves había sido detenido por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en el marco del escándalo por la filtración de archivos vinculados al caso Epstein.

Se trata de una fotografía de Mountbatten-Windsor en el asiento trasero de una camioneta Range Rover que fue tomada por un fotógrafo de la agencia Reuters luego de que el expríncipe quedara libre tras permanecer 11 horas detenido en una estación policial en Norfolk.

Activistas ponen una foto del expríncipe Andrés en un cuadro del Louvre

La imagen fue colocada por el grupo activista "Everyone Hates Elon" (Todos Odian a Elon) y permaneció al menos 15 minutos expuesta en el museo hasta que fue removida por la seguridad del lugar. En ese lapso, algunos visitantes alcanzaron a tomar videos y hacer nuevas fotografías de la inesperada exposición. Debajo de la foto, el grupo agregó la leyenda: “Está sudando ahora”.

“Pensamos que mostraríamos al expríncipe Andrés cómo lo recordará el mundo colocando esta icónica foto del arresto en el Louvre“, escribió el grupo en redes sociales. ”Esperemos que esto sea solo el comienzo. Justicia para todos los sobrevivientes de Epstein". Asimismo, enfatizaron que su misión es “enfadar a los multimillonarios con una pequeña acción a la vez”.

Anteriormente, según indicó The Sun, el mismo grupo había sido el responsable de colocar, a principios de este mes, un cartel de Mountbatten-Windsor en sobre otro cartel que conducía al área de estacionamiento de Sandringham Estate en Wolferton. Además, se había viralizado en redes sociales por colocar pancartas en las paradas de los colectivos del este de Londres que mostraban a Elon Musk en un Tesla o “Swasticar” junto con la leyenda: “Va de 0 a 1939 en 3 segundos”.

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor

Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido en su finca de Wood Farm, dentro de la propiedad de Sandringham, el mismo día de su 66° cumpleaños. Se trata del primer miembro de la realeza británica de alto rango arrestado en una investigación penal de este tipo, un hecho que sacudió a la monarquía y profundizó la crisis que rodea al reinado de Carlos III.

En un breve comunicado difundido mientras se conocía la noticia del arresto, el rey Carlos III —que el año pasado despojó a su hermano de sus títulos reales— afirmó que seguía los acontecimientos “con la más profunda preocupación” y sostuvo que “la ley debe seguir su curso”.

El príncipe Andrés pasó a ser llamado Andrew Mountbatten-Windsor tras ser despojado de sus atributos reales Photone

“Tras una evaluación exhaustiva, abrimos una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”, señaló el comunicado. “Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito”, añadió.

Medios británicos indicaron además que las autoridades analizan acusaciones según las cuales Epstein habría llevado a una mujer al Reino Unido para mantener un encuentro sexual con Andrés. Una investigación de la BBC, publicada en diciembre del año pasado, reveló que casi 90 vuelos vinculados a Epstein despegaron o aterrizaron en aeropuertos británicos, algunos con mujeres británicas a bordo que luego afirmaron haber sido víctimas de abusos por parte del multimillonario.

Una fila de vehículos pasa junto a corredores hacia la entrada del Royal Lodge, una propiedad de 30 habitaciones y antigua residencia del ex príncipe Andrés de Gran Bretaña, en Windsor Great Park, Windsor, Berkshire BEN STANSALL� - AFP�

La policía confirmó que se realizaron registros en dos direcciones en Inglaterra. Según la BBC, uno de ellos fue Royal Lodge, la antigua residencia del expríncipe en la finca de Windsor, al oeste de Londres. El otro fue su actual vivienda en Sandringham, propiedad privada del rey, donde tuvo lugar el arresto antes de su traslado a una comisaría para ser interrogado.

En el sistema judicial británico, una detención implica que existen sospechas razonables de la comisión de un delito, pero no supone culpabilidad. El delito de mala conducta en el ejercicio de un cargo público —una figura del derecho consuetudinario— puede acarrear una pena máxima de cadena perpetua y es considerado especialmente complejo, ya que no está tipificado en la legislación escrita y requiere probar un abuso deliberado de poder en funciones oficiales.