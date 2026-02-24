Al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos por lluvias extremas en el sureste de Brasil

SAN PABLO.– Al menos 20 personas murieron y más de 400 perdieron sus hogares por lluvias torrenciales que azotan el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, desde la noche del lunes, según informaron las autoridades el martes.

El municipio de Juiz de Fora indicó en su cuenta de X que también hay desaparecidos -aunque no precisó el número- por la tragedia, que incluyó el desbordamiento de un río, inundaciones, derrumbes de edificaciones y deslizamientos de tierra.

Inundaciones en Minas Gerais

La prensa local informó sobre 45 desaparecidos. Un vocero de los bomberos de Minas Gerais dijo a la AFP que “en principio” confirma esa información, pero que todavía es prematuro dar una cifra exacta.

El municipio informó que los deslizamientos que dejaron víctimas fatales ocurrieron en los barrios JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito y Vila Olavo Costa. La Defensa Civil registró 251 incidentes a lo largo del día.

“Quien intentó desplazarse por la ciudad hoy sabe que los barrios están aislados. El río Paraibuna se desbordó, lo que también es algo histórico. Los arroyos están absolutamente desbordados. Entonces, es una situación de calamidad”, dijo la intendenta Margarida Salomão, en un comunicado difundido en las redes sociales en la madrugada de este martes.

PLANTÃO DE CHUVAS



Polícia Militar realiza resgate de pessoa ilhada na rua Fonseca Hermes, no centro da cidade. pic.twitter.com/uRnAP67wee — Prefeitura em Alerta (@PJFemAlerta) February 24, 2026

“Los barrios están aislados” y la situación es “extrema”, agregó Salomão, quien indicó que hubo al menos 20 deslizamientos de tierra.

El mes de febrero ya registró 584 milímetros de lluvia, convirtiéndose en el más lluvioso en la historia de la ciudad. El récord anterior era de febrero de 1988, cuando el acumulado alcanzó 456 milímetros. De acuerdo al municipio, el volumen registrado este mes corresponde al 270% del total esperado para febrero, que era de 170,3 milímetros.

“Calamidad pública”

Ya en la madrugada del martes, las autoridades de Juiz de Fora –donde viven unas 540.000 personas, según datos oficiales– decretaron el “estado de calamidad pública”, que regirá por 180 días. Los empleados públicos fueron autorizados a trabajar de forma remota por el día, mientras que las clases en las escuelas municipales fueron suspendidas.

“Esto nos permite recibir recursos federales y estaduales, humanos y materiales para enfrentar esta grave situación. El estado de calamidad también permite la participación de voluntarios, para que podamos superar esta dificultad muy grande que están viviendo las personas”, explicó la intendenta. “Es una situación extrema que exige medidas extremas”, agregó.

Inundaciones en Minas Gerais

La municipalidad también informó que hay tres escuelas funcionando como puntos de acogida para los damnificados: la Escuela Municipal Paulo Rogério dos Santos, la Escuela Municipal Murilo Mendes y la Escuela Municipal Camilo Ayupe.

Los bomberos fueron convocados para atender “incidentes de inundaciones, deslizamientos de tierra y riesgo estructural en márgenes y áreas próximas al río” que desbordó, indicó el teniente Henrique Barcellos, del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais.

Inundaciones en Juiz de Fora, Minas Gerais

“Los equipos actúan en la atención de incidentes de inundaciones, sepultamientos, inmuebles con riesgo estructural y evacuación preventiva de residentes en áreas vulnerables. El refuerzo operativo incluye militares especializados, perros de búsqueda y equipos específicos para actuar en desastres”, informó el cuerpo de bomberos.

Brasil ha sufrido diferentes tragedias en los últimos años vinculadas a eventos climáticos extremos, desde inundaciones a sequías, pasando por intensas olas de calor.

En 2024, unas inundaciones inéditas golpearon el sur del país y dejaron más de 200 muertos y 2 millones de habitantes afectados, en una de las peores catástrofes naturales de la historia del país.

PJF EM AÇÃO:

Equipes do Demlurb estão atuando na limpeza da Rua Santo Antônio, no Centro, e também na Rua Marechal Deodoro, na parte alta, reforçando os trabalhos de manutenção e conservação das vias. pic.twitter.com/P8ae25pyVU — Prefeitura em Alerta (@PJFemAlerta) February 24, 2026

En 2022, otro fuerte temporal dejó 241 muertos en la ciudad de Petrópolis, en Rio de Janeiro.

Expertos vincularon la mayoría de estos eventos a los efectos del cambio climático.

Juiz de Fora es el municipio donde el expresidente de derecha Jair Bolsonaro recibió una puñalada durante un acto electoral en 2018, que le acarrea problemas de salud hasta el día de hoy.

Agencia AFP y diario O Globo