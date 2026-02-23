Dónde queda Jalisco, el estado mexicano en el que fue asesinado El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

En las últimas horas los ojos está puestos en Jalisco, México. El Ejército mexicano, en colaboración con inteligencia de Estados Unidos, abatió este domingo 22 de febrero a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el narcotraficante más buscado del mundo.

Una foto de archivo de la DEA muestra a un joven Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho"

El operativo tuvo lugar en la sierra de Tapalpa, Jalisco, donde Oseguera resultó gravemente herido en un tiroteo y falleció durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Este golpe al CJNG, la organización criminal más poderosa y violenta de México, es el más significativo en la historia reciente contra el narcotráfico y un triunfo para la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobierno de Donald Trump ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que ayudara en su captura. La Casa Blanca lo acusa de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Violencia en México tras la caída de "El Mecho"

La muerte de “El Mencho” desató una ola de violencia sin precedentes. El CJNG reaccionó con bloqueos, tiroteos y quema de vehículos en al menos 20 estados, lo que paralizó actividades y sembró el pánico, con un saldo de 14 muertos y 64 detenidos. En ese contexto, tres militares resultaron heridos. La situación llevó a la suspensión de vuelos y cierre de establecimientos.

Dónde queda Jalisco

Se trata de un estado que se encuentra sobre la costa este del territorio mexicano. Es conocido como la cuna del tequila, el mariachi y el charro, con Guadalajara como su capital. Destaca por playas en Puerto Vallarta, lagos como Chapala, pueblos y tradiciones como el tequila en Tequila. Su zona centro concentra el bullicio cultural y urbano.

Con 8.348.151 habitantes en 2020, es el tercer estado más poblado de México. Más de 5 millones viven en el área metropolitana de Guadalajara, mientras que otras ciudades clave incluyen Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán.

Tapalpa ―la localidad en que se llevó a cabo el operativo militar por el cual se encontró y mató a “El Mencho” y ocurrieron los actos de violencia que siguieron este hecho― se ubica en el suroeste de Jalisco, a menos de 150 km de Guadalajara. Su nombre significa “tierra de colores” en náhuatl u otomí. Se destaca por su arquitectura colonial y sus atractivos naturales, lo que le otorgó el nombre “Pueblo Mágico” en 2002. Es una zona de sierra con paisajes montañosos boscosos.

Tapalpa, la localidad mexicana en Jalisco donde se encontró a "El Mencho" Gobierno de Tapalpa

“El Mencho” era originario de Aguililla, Michoacán, pero tenía una fuerte presencia en Jalisco, donde dirigía el CJNG. Tapalpa ya había sido vinculada a reuniones de la organización narco en años previos. Allí el líder del CJNG se movía a sus anchas desde hacía décadas, protegido por sus ejércitos criminales.