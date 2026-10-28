Se conocieron los dramáticos audios de la torre de control del choque de trenes en España: “A marcha normal”

Mientras aún continúa la investigación para conocer los motivos de la colisión de trenes en España, que hasta el momento dejó un saldo de 68 muertos y más de 80 heridos, trascendieron los audios entre la torre de control y los maquinistas involucrados. Se trata de mensajes que podrían resultar claves para comprender los motivos del choque.

La primera comunicación se dio entre el conductor del AVE, la formación que impactó contra el Iryo, y un controlador. El audio se corta por momentos, pero se escuchan órdenes claras luego de que se registrara una falla en el sistema LZB, utilizado para trenes de alta velocidad.

“Fallo de transmisión por bloqueo”, se le escucha decir al conductor. Luego de una serie de consultas, el trabajador de la torre de control le pidió al maquinista que reanudara la marcha.

68 muertos hasta el momento por el accidente HANDOUT - Guardia Civil

“Desconecte y vuelva a conectar el LZB”, manifestó el controlador. “Reanude marcha. Con marcha normal”, agregó. “Vale, de acuerdo”, respondió el maquinista.

La orden de retomar el camino y realizarlo a “marcha normal” fue un error, según consignó el diario El País, debido a que no se revisó a cuántos kilómetros se hallaba el próximo tren.

El Iryo se encontraba a 25 kilómetros y para una marcha normal está establecido una distancia de 30 o más. El reglamento señala que en estos casos debe realizarse una marcha “a vista”, con un límite de velocidad de 40 kilómetros por hora.

El video que publicó la Guardia Civil de España

Por otro lado, la maquinista del Iryo se contactó con la central por el mismo problema, tras caerse el sistema LZB.

“No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy detenida”, señaló. “Cuando pueda dale, y si tiene un problema nos llama”, le contestaron.

Sin embargo, minutos después la conductora retomó la comunicación. “He tenido una pérdida de transmisión. No he cogido transmisión”, informó. “¿Se encuentra detenida ante la señal de entrada?“, le preguntaron. Luego de la respuesta, la orden fue la misma que al Iryo. Desconectar y volver a conectar el sistema LZB y reanudar a marcha normal. “Perfecto, muchas gracias”, cerró el contacto la maquinista.

El impactante choque de trenes en Urda, Toledo Guardia Civil Española

Desafortunadamente, el tren no logró arrancar y fue impactado sin aviso previo por el AVE. Fueron 17 minutos, entre las 8.36 y las 8.53 hora local, que tardó el IVE en impactar al Iryo.

Las primeras hipótesis apuntan a un “error humano de un operador de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias española (Adif) ante una avería del sistema principal de señalización”, según indicó El País.