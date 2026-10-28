Qué pasó en el choque de trenes en España: la investigación apunta a un “error humano”

MADRID.– Al menos 64 personas murieron el miércoles en la colisión de dos trenes de alta velocidad a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, anunciaron las autoridades regionales. Advirtieron también que el número de víctimas podría aumentar, mientras avanza la investigación, que apunta a un “error humano”. También se registraron 80 heridos.

Las primeras hipótesis apuntan al “error humano de un operador de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias española (Adif) ante una avería del sistema principal de señalización”. Esta es una de las principales causas del accidente, según señalaron a El País fuentes del gobierno de Pedro Sánchez.

Minutos antes de las 9 locales –las 5 en la Argentina–, un tren AVE de Renfe de alta velocidad embistió a otro de la empresa italiana Iryo que se encontraba parado en la vía a la altura del kilómetro 118 de la línea Madrid–Andalucía, cerca de la localidad de Urda. Ambos hacían la ruta Madrid–Sevilla. Dejó un vagón destrozado con pedazos de metal y otros materiales a la vista, y escombros esparcidos por una pendiente de grava.

Esther Padilla, vocera del gobierno regional de Castilla–La Mancha declaró que a bordo del tren de Renfe iban 397 pasajeros, mientras que en el de Iryo había 147.

La empresa italiana explicó en un comunicado que ha “activado sus protocolos de seguridad y está colaborando estrechamente con las autoridades”.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.



Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

El alcalde de la cercana localidad de Urda, Manuel Galán, anticipó que las autoridades de Protección Civil pidieron a su ayuntamiento que preparara un pabellón deportivo para atender a los pasajeros heridos.

Se desplegó una brigada de la Unidad Militar de Emergencias para ayudar a los servicios de emergencia, bomberos y policía.

La ministra de Sanidad, Mónica García, declaró que los equipos de emergencia se estaban centrando en rescatar a sobrevivientes y cuerpos de los dos vagones más dañados. Los heridos están siendo trasladados a distintos hospitales de la zona, apuntó.

“Fue un impacto a alta velocidad, así que esperamos que esto sea una tragedia”, manifestó García.

Ante la tragedia, el presidente Sánchez canceló toda su agenda, transmitió sus condolencias en X y señaló que mantiene comunicación permanente con el ministro de Transporte.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, señalaron en un breve comunicado en X que estaban siguiendo las noticias del accidente.

“Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas”, afirmaron.

La explicación

El sistema de seguridad está automatizado, pero cuando falla, pasa a ser manual. En esa circunstancias todo depende de un posible error humano.

El sistema de seguridad que controla la alta velocidad española falló en la mañana del miércoles, lo que provocó que se detengan unas ocho formaciones en la zona. Después, el centro de control ha pasado al sistema manual, y ha ordenado a todos los trenes reanudar la marcha.

Pero Iryo, por motivos aún no aclarados, no consiguió arrancar y se ha quedado parado. Y ahí llegó el error humano, según estas primeras hipótesis.

Dos trenes de alta velocidad colisionaron en España

A pesar de que la vía estaba obstruida por el Iryo, el controlador del centro de Atocha ha ordenado al AVE que estaba detrás de él que arrancara y siguiera adelante.

Poco después, el AVE chocó por detrás con el Iryo a una velocidad aún no determinada y eso provocó un grave accidente con varios vagones destrozados en un terraplén que desembocó en al menos 64 muertos, aunque distintas fuentes de los dos gobiernos, el central y el de Castilla–La Mancha, dan por hecho que serán más.

El gobierno español teme que haya más víctimas mortales y fuentes del Ejecutivo apuntan a que “puede ser peor que Adamuz”, donde murieron el año pasado 46 personas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad, conmocionando a toda España.

La segunda tragedia

En enero, 45 personas murieron en el sur de España cuando un tren se salió de la vía y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario. Este fue el siniestro más letal en el país desde el accidente en 2013 que causó 80 fallecidos. El incidente de enero socavó la confianza en la extensa red nacional de alta velocidad.

En las últimas décadas, España ha invertido mucho en la alta velocidad —que el sindicato ferroviario del país define como vías para trenes que circulan a 250 kilómetros/hora 155 mph) o más—, convirtiéndose en líder mundial en el sector.

España ha instalado unos 3900 kilómetros de esas vías a lo largo de más de tres décadas para sus 49 millones de habitantes. Sólo China, con 45.000 kilómetros para 1400 millones de habitantes, tiene más vías de alta velocidad, según la Unión Internacional de Ferrocarriles.

España abrió recientemente su red ferroviaria a empresas privadas para competir con Renfe. Iryo comenzó a operar en España en 2022.

Agencias AP, AFP y diario El País