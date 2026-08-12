A qué hora y dónde se verá el eclipse solar hoy, miércoles 12 de agosto

Comenzó la cuenta regresiva para uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes del año. Este miércoles 12 de agosto, la Luna se ubicará exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar durante varios minutos y sumergiendo en una penumbra diurna a una estrecha franja del planeta.

Para mirar el eclipse será indispensable utilizar anteojos especiales, visores solares o filtros seguros NASA

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse atravesará el hemisferio norte y resultará visible en su totalidad únicamente desde regiones específicas, mientras que en áreas circundantes podrá apreciarse de forma parcial.

Es importante tener en cuenta que si bien en la Argentina, si bien no será visible, según informó el Servicio de Hidrografía Nacional, el eclipse comienza a las 15.34 y finaliza a las 19.58. En tanto, la fase total empieza a las 16.57 y finaliza a las 18.33.

Horarios clave del eclipse total (y su hora en la Argentina)

Cómo y dónde ver el eclipse solar del miércoles 12 de agosto

Debido a la rotación terrestre y a la trayectoria de la sombra lunar, el momento exacto en que la Luna cubrirá por completo al disco solar variará notablemente según la posición geográfica del observador:

Norte de Rusia (Mar de Láptev): Alcanza su punto máximo cerca del mediodía local a las 24:00 h (14:00 h en la Argentina) .

Alcanza su punto máximo cerca del mediodía local a las 24:00 h . Groenlandia: La fase de totalidad se registra al caer la tarde, hacia las 16:15 h local (15:15 h en la Argentina) .

La fase de totalidad se registra al caer la tarde, hacia las 16:15 h local . Islandia (Reikiavik): El ocultamiento total del Sol inicia a las 17:48 h local (14:48 h en la Argentina) .

El ocultamiento total del Sol inicia a las 17:48 h local . España (Madrid y zona central): La fase máxima de oscuridad comenzará poco antes del atardecer, entre las 20:27 h y las 20:32 h local (15:27 h a 15:32 h en la Argentina) .

La fase máxima de oscuridad comenzará poco antes del atardecer, entre las 20:27 h y las 20:32 h local . Noroeste de Portugal (Bragança/Oporto): El alineamiento pleno se producirá sobre el final de la tarde, a las 19:36 h local (15:36 h en la Argentina).

La NASA advirtió que la duración de la fase total será relativamente breve: en la mayoría de las ubicaciones continentales, los espectadores disfrutarán del fenómeno durante menos de dos minutos. Únicamente en zonas cercanas al eje central de la sombra —como sectores del océano Atlántico Norte, Groenlandia y el norte de Rusia— la oscuridad plena se extenderá hasta unos dos minutos y medio.

Desde dónde podrá observarse

La franja de totalidad abarcará un recorrido privilegiado sobre Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y el noroeste de Portugal.

Por su parte, de manera parcial (con distintos porcentajes de ocultamiento del Sol), el evento será perceptible para millones de personas distribuidas en Canadá, el norte de Estados Unidos, gran parte de Europa y el noroeste de África.

¿Se verá desde Sudamérica?

El eclipse solar total no resultará visible desde la Argentina ni desde el resto de la región, dado que la sombra lunar se desplazará exclusivamente por el hemisferio norte. En nuestro país, los aficionados a la astronomía podrán seguir el evento en directo mediante las transmisiones por streaming que brindarán la NASA y diversos observatorios internacionales.