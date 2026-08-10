Eclipse Solar Total 2026, en detalle: a qué hora empieza y desde dónde se ve este miércoles 12 de agosto

Comenzó la cuenta regresiva para uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de 2026. Este miércoles 12 de agosto, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol y bloqueará por completo su luz durante varios minutos. Este evento genera un oscurecimiento del cielo en una estrecha franja del planeta.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que el eclipse atravesará el hemisferio norte y resultará visible en su totalidad únicamente desde zonas específicas.

¿Cómo ocurren los eclipses solares?

Los lugares elegidos por la trayectoria lunar son Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y una porción del noroeste de Portugal. En estas regiones, los observadores presencian el momento en que la Luna cubre al Sol por completo.

En cambio, millones de personas en Canadá, el norte de Estados Unidos, gran parte de Europa y el noroeste de África verán el fenómeno de manera parcial, con distintos grados de ocultación del disco solar.

Sobre la duración del evento, la NASA advierte que el periodo de totalidad resulta relativamente breve. La mayoría de los espectadores dentro de la franja de oscuridad disfrutan del fenómeno durante menos de dos minutos. Solo quienes se encuentran cerca del eje central, especialmente en sectores de Groenlandia, el océano Atlántico Norte y el norte de Rusia, observan una totalidad extendida, aunque esta no supera los dos minutos y medio.

Eclipse solar total 2026: cuándo ocurrirá y en qué países será visible

El horario del eclipse varía según la ubicación geográfica del observador debido a la rotación terrestre y el recorrido de la sombra lunar. En Groenlandia e Islandia, la totalidad ocurre durante las últimas horas de la tarde. En el norte de Rusia, el eclipse alcanza su punto máximo cerca del mediodía. Por su parte, en España y el noroeste de Portugal, el momento de mayor oscuridad llega poco antes del atardecer. Los expertos explican que estas diferencias responden a la proyección de la sombra sobre la superficie.

El eclipse solar total no resulta visible desde Argentina ni desde el resto de Sudamérica, ya que la trayectoria de la sombra se desarrolla exclusivamente sobre el hemisferio norte. Quienes deseen seguir el evento desde el país pueden hacerlo mediante las transmisiones en vivo que realizan la NASA, diversos observatorios astronómicos y otras instituciones científicas a través de sus plataformas digitales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA