Video: un piloto grabó cómo se vivió el terremoto de 7,4 en Colombia desde un avión en el aeropuerto de Pereira antes de despegar

Desde la cabina de un Airbus A320, uno de los pilotos documentó cómo vivieron el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto. La aeronave se preparaba para el despegue en el Aeropuerto Internacional Matecaña cuando la tripulación sintió el fuerte movimiento telúrico.

En la capital del departamento de Risaralda se derrumbaron varios edificios y se registraron daños en la infraestructura de la terminal aérea, según imágenes difundidas tras el temblor. Tanto los pilotos como los pasajeros vivieron momentos de susto al ver que la tierra no dejaba de moverse, sin llegar a imaginar que se trataba de un terremoto.

En la grabación, conocida en exclusiva por EL TIEMPO, se observa cómo la aeronave se sacudía de lado a lado de forma violenta, justo en la pista de despegue de la terminal aérea por al menos 46 segundos sin detenerse. Una vez culminó el temblor, el Airbus pudo retomar su maniobra en pista y salió de la capital de Risaralda.

De acuerdo con los videos que circulan en las redes sociales, en el aeropuerto se desprendió parte del techo de una zona en la que se encontraban varias personas. Según confirmó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, tres personas fallecieron en este lugar.

El más reciente informe del Cuerpo de Bomberos de Pereira indica que en la ciudad capital el registro de víctimas mortales ascendió a 66. Conforme con la directora de la entidad, Natali Calderón, son “posibles víctimas que tenemos en este momento identificadas en las estructuras colapsadas”. La funcionaria añadió en el balance que desde el cuerpo se está “buscando y rescatando 53 personas; tenemos en total 42 estructuras colapsadas totalmente entre edificios y casas y ocho colapsadas parcialmente”.

De acuerdo con los videos que circulan en las redes sociales, en el aeropuerto se desprendió parte del techo de una zona en la que se encontraban varias personas. Según confirmó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, tres personas fallecieron en este lugar. JAIME SALDARRIAGA - AFP

De igual forma, señaló que en la ciudad se cuenta con “tres equipos de intervención de bomberos oficiales y apoyo con unidades de defensa civil, Cruz Roja, bomberos voluntarios” y añadió que equipos de Itagüí, Medellín, Bogotá y Cartago se dirigen para prestar apoyo.

“Ya tuvimos reunión con el alcalde y el gobernador y tenemos el apoyo absolutamente de presidencia. El llamado a toda la comunidad es que, por favor, evitemos salir, desplazarnos, porque los organismos de socorro necesitamos las vías despejadas para hacer todas las intervenciones oportunamente”, informó Calderón, y aclaró que, además, en las últimas horas se reportaron incendios estructurales y de algunos árboles por las conexiones destruidas.

Otro testimonio

Por otro lado, el creador de contenido José Gallego, quien se encontraba en la terminal aérea cuando ocurrió el fuerte sismo, logró reportar lo que estaba sucediendo, mientras realizaba una transmisión en vivo en su canal de YouTube. En las grabaciones del influencer se enseña que, ante el fuerte movimiento telúrico, lo primero que hizo fue refugiarse debajo de una mesa. En el metraje se logró visualizar cómo parte de la estructura de la terminal se venía abajo.

“Tembló muy duro y por mucho tiempo”, fueron sus primeras palabras, sin imaginar que se trataba de un fuerte terremoto. Al salir del lugar, se dio cuenta de lo devastada que había quedado la edificación y de la cantidad de heridos que se encontraban allí. “Por un momento llegué a pensar que hasta aquí había llegado. Fue horrible, todo se rompió, todo se cayó”, afirmó después de lograr ponerse a salvo.

De acuerdo con los videos que circulan en las redes sociales, en el aeropuerto se desprendió parte del techo de una zona en la que se encontraban varias personas. Según confirmó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, tres personas fallecieron en este lugar. JAIME SALDARRIAGA - AFP

El influencer aprovechó sus redes sociales para mostrar cómo quedó la ciudad de Pereira tras el terremoto, al tiempo que los organismos de socorro buscan personas con vida entre los escombros.