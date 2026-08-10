Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, sobre el terremoto: “No están solos”

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se puso al frente de las tareas de rescate tras el terremoto ocurrido en su país.

“He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, escribió el presidente colombiano en X.

El posteo de Abelardo de la Espriella

“Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando. ¡Firme por las Patria!“, cerró De la Espriella, que asumió el viernes la presidencia del país.

Un fuerte terremoto sacudió este lunes Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo no precisado de heridos y edificios afectados en el oeste del país, según las autoridades y periodistas de la agencia AFP.

Terremoto en Colombia

El sismo, que inició a las 7.34 (hora local) tuvo una magnitud 7,4 según el servicio geológico colombia no y el de Estados Unidos. La profundidad fue de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste).

La gobernadora de ese empobrecido departamento reportó en X que hay “heridos” y “daños graves en las edificaciones”.

Un video obtenido por un periodista de AFP muestra un edificio caído en Quibdó, la capital de Chocó. Medios locales muestran casas caídas en ciudades como Pereira y Manizales, en la turística región del Eje Cafetero.

“No hay electricidad ni red celular, se sintió muy duro, durísimo”, se cayeron cosas de la casa", dijo a AFP Martha Estrada, de 66 años, que sintió el terremoto en esa región.

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Alejandro Eder, alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia , también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones.

El terremoto también fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, donde algunos hospitales fueron evacuados, así como en algunas regiones de Venezuela.

El 24 de junio un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6.000 muertos y destrucción en Venezuela.

“Superfuerte”

El organismo de atención de desastres descartó una alerta de tsunami. La autoridades panameñas evalúan daños en la región fronteriza selvática del Darién.

El canciller de Israel ofreció su ayuda a Colombia en medio de la reanudación de las relaciones diplomáticas tras la llegada al poder del ultraderechista De la Espriella.

En Bogotá, los edificios fueron evacuados, observaron periodistas de AFP. Varias personas en pijama salieron a las calles en medio del ruido de sirenas.

“El temblor fue superfuerte”, dijo Valeria Polo, una creadora de contenido de 29 años en el centro de la capital.

El alcalde Carlos Galán aseguró a Blu Radio que solo se han reportado grietas superficiales en algunas casas y edificios.