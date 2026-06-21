Abren las urnas en Colombia en un balotaje cargado de tensión y con dos modelos opuestos

BOGOTÁ.- En un clima de tensión palpable, los colombianos se dirigen a las urnas en lo que promete ser una encarnizada jornada de disputa por los votos para decidir si el país continúa el camino trazado por el primer gobierno de izquierda de su historia o apuesta por retomar la senda de derecha de la mano de un outsider.

Los más de 41,4 millones de colombianos habilitados para votar tendrán entre las 8 y las 16 hora local (10 y 18 en la Argentina) para hacer saber su voluntad, en un país que despide al presidente Gustavo Petro profundamente polarizado y con muchas deudas pendientes, fundamentalmente, la paz y la salud.

#AEstaHora el Presidente @petrogustavo junto con sus hijas, se dirige a la Plaza de Bolívar de Bogotá para liderar la instalación de la segunda vuelta de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República 2026. pic.twitter.com/UX57wChAYl — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 21, 2026

Tras una campaña de alto voltaje que incluyó insultos y amenazas legales, el país se debate entre el outsider de Defensores de la Patria que reconfiguró la derecha detrás de su figura, Abelardo de la Espriella, y el candidato oficialista del Pacto Histórico que intentó despegarse de su padrino político sin perder el apoyo de sus bases, Iván Cepeda.

Los votantes hacen un saludo de estilo militar asociado con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia Rodrigo Abd - AP

En la que se anticipa será una jornada de votación histórica en términos de participación, ambos candidatos todavía ven un camino para llegar a la victoria.

Ambiente de tensión

“Yo veo al país muy polarizado, me preocupa. Gane quien gane, ojalá se respete la democracia y no tengamos que volver a vivir otra vez la violencia”, dijo a LA NACION Fernando, un jubilado que acababa de votar en el Museo Nacional, en pleno centro de Bogotá.

La preocupación de Fernando se corresponde con el ambiente de miedo que rodea al balotaje, tanto por la amenaza de injerencia de grupos armados durante los comicios como por la posibilidad de incidentes violentos tras conocerse los resultados.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, llamó el domingo a los votantes a votar en masa y desde temprano cómo “respuesta a los violentos y a quienes quieren afectar la democracia”.

Hoy Colombia elige nuevo presidente. Desde la Plaza de Bolívar, quiero dar tres mensajes:



1. Votemos masivamente. El voto no solo es un derecho, sino la mejor herramienta que tenemos contra los violentos o quienes quieren afectar nuestro sistema democrático.

2. ⁠Respetemos el… pic.twitter.com/YwICBajCBk — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 21, 2026

“Yo he perdido elecciones y he acatado el resultado y el presidente ha perdido elecciones y ha acatado los resultados. Eso no debe cambiar hoy”, agregó marcándole la cancha al presidente Petro, quien hasta el momento no ha reconocido públicamente los resultados de la primera vuelta.

Desde el gobierno nacional insisten en que están dadas todas las garantías para que se mantenga la legitimidad del proceso e intentan enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

Un votante con una gorra de “Make Colombia Great Again” espera en la fila durante la segunda vuelta electoral en Barranquilla Ivan Valencia - AP

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, hizo su propio llamado a la ciudadanía a “salir a votar como quieran, en paz” y recordó la presencia de de los más de 15.000 observadores internacionales desplegados por todo el territorio nacional y los 2500 testigos externos invitados como veedores.

No obstante, la jornada ya reportó una serie de incidentes. El Partido Conservador aseguró que en el departamento de Nariño, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) está presuntamente “amenazando abiertamente a la población” para influir en su voto.

Al mismo tiempo, la gobernadora del departamento de Meta, Rafaela Cortés, dijo que el alcalde del municipio de Mesetas, Camilo Antonio Pulgarín, habría sido víctima de un intento de secuestro.

Seguidores del candidato presidencial colombiano Iván Cepeda sostienen afiches con su imagen frente a un centro de votación durante la segunda vuelta electoral presidencial, en Bogotá SEBASTIAN BARROS - AFP

“Aquí en este país no se puede confiar en los políticos, porque son todos corruptos y ninguno cumple con sus promesas, pero lo único que espero es que haya paz”, agregó Fernando.

La palabra de los protagonistas

El primero de los protagonistas que se apersonó a su mesa de votación fue el propio Petro, quien luego de ejercer su derecho cívico dijo que probablemente este sería su último mandato.

“No creo que vuelva a ser candidato en ninguna otra elección”, afirmó Petro.

El último y sobre todo la última será la primera que ha sido la consigna de mi vida y de mi gobierno.



Por eso llevo como símbolo la última letra del arameo, el idioma que hablaba Jesús y autor de la frase que recogió San Francisco de Assisi. pic.twitter.com/Dc4W2BfoNh — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

En la ceremonia de apertura de los comicios desde la Plaza de Bolívar, el mandatario llamó a los colombianos a votar “como sea, venciendo todo obstáculo geográfico o logístico” y aseguró que esta no es una elección cualquiera.

“No es cualquiera la decisión que se toma hoy. Se decide en cierta forma el futuro de uno mismo. De la familia. Estamos en manos del pueblo”, dijo Petro.

En cuanto a los resultados de la primera vuelta electoral, el mandatario dijo: “a los jueces obedeceré. Todo lo que sea antes vale como información, pero lo que vincula es el juez”.

Un soldado hace guardia frente a un centro de votación durante la segunda vuelta electoral presidencial, en Santander de Quilichao, Cauca JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Por su parte, ambos contendientes a la Casa de Nariño hicieron su último aporte a la campaña vía X.

“Mi nombre es Iván Cepeda Castro y hoy seré su Presidente”, escribió el candidato de Pacto Histórico en su cuenta oficial.

MI INVITACIÓN PARA QUE MAÑANA DEFENDAMOS LA VIDA pic.twitter.com/fe0dAfYn7i — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 20, 2026

En la noche del sábado, al ser entrevistado por el medio colombiano El Espectador, el candidato remarcó su afiliación al proyecto de Petro, que ha “transformado la vida de millones de personas de manera positiva en el plano social y ambiental” e insistió en que un gobierno suyo impulsaría “el desarrollo de la nación en términos de democracia, de equidad, de una vida digna y feliz para la población”.

“Gobernaré con serenidad, con el diálogo y también con un criterio de eficiencia para hacer que las políticas del gobierno tengan resultado”, dijo Cepeda.

De la Espriella, por su parte, insistió en que “hoy se juega el partido más importante de Colombia” y se mostró también se mostró confiado de obtener la victoria.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento opositor Defensores de la Patria, hace un gesto después de votar durante la segunda vuelta electoral en Barranquilla Ivan Valencia - AP

“Hoy decidimos el futuro de nuestra Patria y el porvenir de nuestros hijos. Con la ayuda de Dios y el respaldo de millones de colombianos, vamos a ganar esta batalla democrática”, aseguró el candidato de la derecha.

La voz de los votantes

En las calles de Bogotá, el ambiente está visiblemente caldeado.

“Yo voy a votar por Iván Cepeda, porque la derecha en este país es la corrupción y los paramilitares. ¿Cómo podría votar a alguien que es un estafador de estafadores, que defendió a toda esa calaña?”, dijo a LA NACION Gustavo Gómez, un exsoldado y funcionario público, en referencia a Abelardo.

En particular, Gómez se refería a los casos conocidos durante la campaña en los que, en su pasado litigante, el ahora candidato había actuado cómo abogado defensor de miembros del paramilitarismo y de personas acusadas de estafas millonarias.

Votantes consultan las listas electorales durante la segunda vuelta electoral en Bogotá Fernando Vergara - AP

Del otro lado del espectro político se ubican votantes como Adolfo, quien dijo a LA NACION que votaría a De la Espriella porque “nunca comulgaría con un guerrillero”.

“En esta gente no se puede confiar, alguien que defiende a los criminales y a gente como [Nicolás] Maduro. Hay que salvar a Colombia antes de que sea tarde”, dijo a este medio mientras caminaba por el Parque Central Bavaria de la capital.