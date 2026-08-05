Así es la gira del papa León XIV por la Argentina: los detalles de las visitas a Buenos Aires, Córdoba y Luján

Desde el Vaticano anunciaron este miércoles la visita del papa León XIV a la Argentina durante el 8 y el 11 de noviembre, en un recorrido que incluirá la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján. Tras el anuncio, el presidente argentino, Javier Milei y el canciller Pablo Quirno celebraron la noticia.

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, dijo el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El papa Leon XIV confirmo su visita a la Argentina

El recorrido del papa León XIV en la Argentina

El cronograma del Sumo Pontífice en la región comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente, su llegada a la Argentina está prevista para el domingo 8 de noviembre, jornada en la que será recibido inicialmente en Ezeiza.

Al día siguiente, el lunes 9, se llevará a cabo la reunión oficial entre los jefes de Estado en la sede del Poder Ejecutivo nacional. En el plano eclesiástico, la agenda contempla una misa central en la Avenida del Libertador, a la altura del Monumento a los Españoles, además de una visita clave a la Basílica de Luján, aunque la fecha exacta no está confirmada.

Luego, la elección de Córdoba como sede de una de las jornadas, para celebrar una misa se debe a que es la provincia que se encuentra en el centro del territorio argentino, con el fin de facilitar el acceso a los fieles de las distintas provincias del interior del país, dada su ubicación estratégica.

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre Alessandra Tarantino - AP

Durante su estancia en Buenos Aires, el Papa se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada sobre la Avenida del Libertador.

El viaje del papa León XIV se extiende más allá de la Argentina, ya que tras su partida del país el 11 de noviembre, continuará su gira hacia Perú, donde visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa hasta el 17 de noviembre.

Las declaraciones del Gobierno tras el anuncio

Esta visita, de gran relevancia institucional y espiritual, marca el regreso de un pontífice a suelo argentino tras casi cuatro décadas, consolidando una agenda que promete movilizar a fieles de todo el territorio nacional y posicionarse como un evento histórico.

El posteo de Milei X

Según la información oficial difundida por la Casa de Gobierno, la llegada del Santo Padre es el resultado de la invitación cursada por el presidente Javier Milei, la cual fue entregada formalmente al Vaticano por el canciller Pablo Quirno durante una misión oficial en febrero de este año.

El comunicado presidencial destacó: “La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos”.