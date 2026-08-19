Accidente en Brasil: al menos 23 personas murieron tras un choque frontal entre un micro y un camión

SAN PABLO.- Al menos 22 personas murieron y otras cinco resultaron heridas al chocar un micro que transportaba a pasajeros contra un camión de carga esta madrugada en una ruta a la altura del municipio de Ipiranga, en el estado brasileño de Paraná, situado al sur del país y fronterizo con Argentina y Paraguay, según informó la Policía Federal de Carreteras (PRF).

La ​mayoría de los fallecidos viajaban ⁠en el minibús, y el conductor del otro vehículo también murió, según el comunicado, que sostuvo que la primeras indicaciones apuntaban a que el camión se había desviado ‌al carril contrario.

De acuerdo al parte policial, 21 fallecidos viajaban en el autobús de la Secretaría de Salud de la municipalidad de Imbituva, de Paraná, que transportaba pacientes para hospitales de diversos lugares para una mejor atención médica.

El conductor del camión, procedente de Erechin, estado sureño de Río Grande do Sul, también murió en el accidente. De acuerdo a los reportes, los cinco heridos debieron ser trasladados a hospitales de la vecina ciudad de Ponta Grossa.

Al menos 23 personas murieron en un choque frontal en Brasil Policía

El accidente

El hecho ocurrió esta madrugada en un tramo de la BR-373, una importante autopista que atraviesa la región central y agrícola de Paraná. Si bien todavía las causas del siniestro se encuentran bajo investigación, las primeras hipótesis señalarían que el camión se habría desviado al carril contrario.

Ahora en tonces la ruta permanecerá bloqueada en ambos sentidos durante la mañana de este miércoles y, hasta el momento, se desconoce cuándo será reabierta.

Otro antecedente

Un caso similar se produjo este domingo cuando un micro turístico volcó en una zona montañosa de la carretera BR-040, en el municipio de Petrópolis, en el estado brasileño de Río de Janeiro. A raíz del accidente murieron 10 mujeres y unas 30 personas resultaron heridas.

El accidente ocurrió poco después de las 4:30 (hora local), en el kilómetro 91 de la ruta, en el sector conocido como Cascatinha, durante el descenso de la sierra. El vehículo, perteneciente a la empresa Estrela Guia Turismo, había partido la noche anterior desde Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, con destino a Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro.

El colectivo transportaba a 47 personas. Los primeros equipos de emergencia llegaron minutos después del aviso, recibido a las 4:40. Bomberos, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) trabajaron durante horas para rescatar a los pasajeros y retirar el vehículo de la calzada.

Las causas del accidente todavía no fueron determinadas. La Policía Civil investiga si el vuelco estuvo relacionado con una eventual falla mecánica, las condiciones del pavimento o un posible exceso de velocidad. El tramo de la BR-040 que atraviesa la Región Serrana se caracteriza por curvas pronunciadas y fuertes pendientes.

OGlobo informó a su vez que, un reporte de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) indicó que el autobús operaba ilegalmente. Se solicitó la presencia de investigadores forenses y el caso fue remitido a la comisaría 105 de Petrópolis.

Agencias ANSA y AFP