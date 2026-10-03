Última encuesta de las elecciones en Brasil: anticipan que Lula y Flávio Bolsonaro salen 42% a 38%

Brasil vive la recta final hacia las elecciones presidenciales que se celebran este domingo 4 de octubre y el clima político se centra en el duelo entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro, quienes concentran la mayor parte de la intención de voto de la ciudadanía.

Brasil se prepara para su próximo acto electoral

Los relevamientos de los últimos meses ubicaron a ambos candidatos como los que reúnen el mayor número de voluntades y, hasta el momento, ninguno saca la suficiente ventaja como para consagrarse en la primera vuelta.

Las encuestas que anticipan que Lula y Flávio Bolsonaro salen 42% a 38%

Según la encuesta más reciente realizada por Datafolha, publicada el jueves 1 de octubre, Lula da Silva alcanza un 42% de las preferencias, mientras que Flávio Bolsonaro suma un 38%.

Este estudio, encargado por el diario O Globo, ratifica una diferencia de cuatro puntos porcentuales entre ambos competidores, tendencia que se mantiene estable tras los últimos relevamientos de la consultora.

El análisis técnico del sondeo abarcó a 2.506 personas entrevistadas entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en 152 municipios de todo el país. La muestra posee un margen de error máximo de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

A pesar de los números, las proyecciones indican que ningún postulante logra el triunfo en primera vuelta, motivo por el cual el proceso electoral brasileño se definirá en una segunda instancia el 25 de octubre.

Otro estudio presentado por la encuestadora Quaest el pasado lunes 28 de septiembre registraba una brecha de cinco puntos, con Lula en 39% y Bolsonaro en 34%.

Qué se vota en Brasil este domingo

La jornada electoral del domingo convoca a los ciudadanos a elegir al presidente y al vicepresidente que comandarán los destinos de Brasil durante los próximos cuatro años. El proceso también contempla la renovación de cargos clave en todo el territorio nacional; los electores votan gobernadores en 26 estados, la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Flávio Bolsonaro y Lula competirán en las presidenciales de Brasil

Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en las elecciones 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasileño:

Candidato Partido Luiz Inácio Lula da Silva Partido de los Trabajadores (PT) Flávio Bolsonaro Partido Liberal (PL) Augusto Cury Adelante Ronaldo Caiado Partido Social Democrático (PSD) Romeu Zema Partido Novo Renan Santos Movimiento Missão Hertz Dias Partido Socialista de los Trabajadores Unificado Edmilson Costa Partido Comunista Brasileño Clariana Barao Democracia Cristiana Leonardo Avalanche Partido Renovador Laborista Brasileño Rui Costa Pimenta Partido de la Causa Obrera Wilson Grassi Demócrata Samara Martins Unidad Popular

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: la terminal de la autoridad de colegio electoral, en la que se identifica al votante y se le autoriza a votar, y la terminal del votante, en la que se registra numéricamente el voto.