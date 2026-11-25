LOS ÁNGELES.- El padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry del Reino Unido, fue acusado este martes por un gran jurado de California de dos cargos por posesión de pornografía infantil. Thomas Markle, de 82 años, se encuentra bajo custodia en Florida y se espera que sea procesado en las próximas semanas en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles.

La acusación sostiene que Markle tenía negativos de 35mm de abusos sexuales infantiles, incluida al menos una imagen en la que aparece un menor prepúber. Los documentos judiciales alegan que el director de iluminación tenía fotografías ilegales tanto en Filipinas, donde residió anteriormente, como en dos depósitos de alquiler en Los Ángeles.

Los fiscales afirman que agentes del FBI incautaron decenas de imágenes en diapositivas, negativos fotográficos y libros, entre ellas dos que parecen mostrar a Markle con menores desnudos o en diversos estados de desnudez.

Thomas Markle actualmente está detenido en Florida

Un juez de Florida ordenó este mes que Markle fuera examinado por un psiquiatra luego de hallarse “causa razonable” para creer que sufría una condición que “lo hacía mentalmente incompetente al punto de que no podía comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso iniciado en su contra ni colaborar adecuadamente en su defensa”.

Los problemas legales de Markle comenzaron en octubre, cuando el diario británico The Sun informó que su hijo, Thomas Markle Jr, había descubierto imágenes de abuso sexual infantil mientras revisaba cajas encontradas en la antigua casa de su padre en Filipinas. El padre de la duquesa había estado viviendo en Cebú, en Filipinas, hasta que, según los informes, regresó a Estados Unidos a principios de este año.

Meghan Markle dijo que bloqueó el contacto entre su padre y sus hijos Netflix - WithLoveMeghan_JR_101_062124-2442

Fue detenido el 6 de noviembre en el centro para adultos mayores donde reside en Lakeland, Florida. El procedimiento estuvo a cargo de agentes federales, que lo retiraron del establecimiento en su silla de ruedas. Markle, que había calificado previamente las acusaciones de “mentiras”, compareció ante un tribunal de Tampa ese mismo día y no se declaró culpable. Inicialmente recuperó la libertad bajo palabra, sin necesidad de pagar una fianza, aunque quedó sujeto a condiciones estrictas: arresto domiciliario, monitoreo electrónico y prohibición de mantener contacto con menores.

Meghan Markle dijo el mes pasado que estaba “profundamente angustiada” por las acusaciones de que su padre poseía imágenes de abuso sexual infantil, y sostuvo que bloqueó el contacto entre él y sus hijos debido a anteriores acusaciones “preocupantes y perturbadoras”. Harry, el segundo hijo del rey Carlos III y distanciado hermano del heredero al trono, el príncipe William, se casó con Meghan, una exactriz estadounidense, en mayo de 2018.

Con información de AFP.